24.08.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
3-1-3-2-1
35
Коваль
88
Яшин
3
Одеойибо
4
Пенчиков
18
Корзун
23
Давид
6
Дарабаев
7
Рейес
77
Шомко
92
Корнетт
14
Машуков
2-2-1-3-2
32
Петров
55
Литвяков
8
Жаксыбаев
29
Йованчич
5
Сабино
27
Березкин
11
Дрльо
14
Саулет
10
Имнадзе
15
Себай
91
Бригидо
Остались в запасе
Елимай
Кызыл-Жар
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Иван Свиридов
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Иван Свиридов
ПВ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Елимай - Кызыл-Жар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Кызыл-Жара», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»