24.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-3-2-1
21
Мюллер
30
Гюнтер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
34
Рехль
32
Грифо
20
Доан
20
Адаму
4-1-1-1-3
1
Нюбель
15
Штенцель
24
Хабот
16
Каразор
13
Кретциг
6
Штиллер
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
8
Эггештайн
28
Гинтер
28
Гинтер
8
Эггештайн
17
Кюблер
43
Огбус
43
Огбус
17
Кюблер
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Доан
7
Салаи
7
Салаи
20
Доан
34
Рехль
9
Хелер
9
Хелер
34
Рехль
13
Кретциг
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
13
Кретциг
15
Штенцель
91
Чейз
91
Чейз
15
Штенцель
26
Ундав
32
Ридер
32
Ридер
26
Ундав
10
Фюрих
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
10
Фюрих
16
Каразор
26
Диль
26
Диль
16
Каразор
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
10
Офсайды
3
0
Количество передач
307
637
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Штутгарта», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»