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Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Штутгарта», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Штутгарт»