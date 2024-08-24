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  • «Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 15:20
Фрайбург
24.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
27' Л. Кюблер 54' Р. Доан 61' Л. Кюблер
2' Э. Демирович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
26
Силас
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
4-3-2-1
21
Мюллер
30
Гюнтер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
34
Рехль
32
Грифо
20
Доан
20
Адаму
4-1-1-1-3
1
Нюбель
15
Штенцель
24
Хабот
16
Каразор
13
Кретциг
6
Штиллер
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
8
Эггештайн
28
Гинтер
28
Гинтер
8
Эггештайн
17
Кюблер
43
Огбус
43
Огбус
17
Кюблер
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Доан
7
Салаи
7
Салаи
20
Доан
34
Рехль
9
Хелер
9
Хелер
34
Рехль
13
Кретциг
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
13
Кретциг
15
Штенцель
91
Чейз
91
Чейз
15
Штенцель
26
Ундав
32
Ридер
32
Ридер
26
Ундав
10
Фюрих
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
10
Фюрих
16
Каразор
26
Диль
26
Диль
16
Каразор
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
10
Офсайды
3
0
Количество передач
307
637
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Штутгарта», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Штутгарт»

«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Фрайбург
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