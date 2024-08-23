Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ислочи», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ислочь»