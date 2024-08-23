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  • «Арсенал» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

«Арсенал» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

23 августа 2024, 18:50
Арсенал
23.08.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Ислочь
50' Ю. Ловец (П) 78' В. Арутюнян 90+6' Ю. Ловец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
99
Кирилл Волков
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Ислочь
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
3-2-3-2
30
Сороко
72
Позняк
99
Волков
47
Годяев
5
Вегеря
66
Агеев
89
Арутюнян
11
Ловец
99
Мялковский
15
Бабич
34
Петренко
4-2-1-2-2
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
22
Булмага
11
Кобеев
77
Кравченко
7
Ровдо
6
Гоманов
9
Шестюк
70
Бутько
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
34
Петренко
41
Лутик
41
Лутик
34
Петренко
15
Бабич
20
Эдгар
20
Эдгар
15
Бабич
99
Мялковский
25
Матяш
25
Матяш
99
Мялковский
Макась
15
Медведев
15
Медведев
Макась
9
Шестюк
22
Макась
22
Макась
9
Шестюк
Остались в запасе
Арсенал
Ислочь
1
Иван Санько
ВР
77
Евгений Сакута
АП
10
Никита Ершов
ЛВ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
77
Евгений Сакута
АП
10
Никита Ершов
ЛВ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Арсенал - Ислочь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ислочи», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Ислочь»

«Арсенал» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Арсенал
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