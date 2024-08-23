23.08.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-3-2
30
Сороко
72
Позняк
99
Волков
47
Годяев
5
Вегеря
66
Агеев
89
Арутюнян
11
Ловец
99
Мялковский
15
Бабич
34
Петренко
4-2-1-2-2
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
22
Булмага
11
Кобеев
77
Кравченко
7
Ровдо
6
Гоманов
9
Шестюк
70
Бутько
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
34
Петренко
41
Лутик
41
Лутик
34
Петренко
15
Бабич
20
Эдгар
20
Эдгар
15
Бабич
99
Мялковский
25
Матяш
25
Матяш
99
Мялковский
Макась
15
Медведев
15
Медведев
Макась
9
Шестюк
22
Макась
22
Макась
9
Шестюк
Остались в запасе
Арсенал
Ислочь
1
Иван Санько
ВР
77
Евгений Сакута
АП
10
Никита Ершов
ЛВ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
77
Евгений Сакута
АП
10
Никита Ершов
ЛВ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Арсенал - Ислочь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ислочи», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»