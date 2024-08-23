Составы команд
Тюмень
Тюмень
4-2-2-2
1
Гошев
72
Бем
44
Сухорученко
34
Храмцов
30
Шавлохов
8
Талалай
4
Кленкин
14
Кенфак
31
Ткачук
11
Карпов
24
Коротаев
4-1-1-2-2
36
Левашов
22
Семенчук
31
Большаков
21
Бердников
28
Жилкин
13
Кайнов
11
Ткачев
22
Цараев
9
Липовой
21
Шевченко
90
Турищев
24
Коротаев
13
Петров
13
Петров
24
Коротаев
31
Ткачук
80
Купцов
80
Купцов
31
Ткачук
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
31
Большаков
6
Печенкин
6
Печенкин
31
Большаков
21
Шевченко
88
Левин
88
Левин
21
Шевченко
9
Липовой
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Липовой
28
Жилкин
18
Попов
18
Попов
28
Жилкин
Остались в запасе
Тюмень
Арсенал
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
21
Артем Тихонов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
21
Артем Тихонов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Тюмень - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Арсенала», 7-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»