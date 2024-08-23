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  • «Тюмень» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

«Тюмень» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

23 августа 2024, 16:20
Тюмень
23.08.2024, пятница, 17:30
Россия. Первая лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
21
Артем Тихонов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-2-2-2
1
Гошев
72
Бем
44
Сухорученко
34
Храмцов
30
Шавлохов
8
Талалай
4
Кленкин
14
Кенфак
31
Ткачук
11
Карпов
24
Коротаев
4-1-1-2-2
36
Левашов
22
Семенчук
31
Большаков
21
Бердников
28
Жилкин
13
Кайнов
11
Ткачев
22
Цараев
9
Липовой
21
Шевченко
90
Турищев
24
Коротаев
13
Петров
13
Петров
24
Коротаев
31
Ткачук
80
Купцов
80
Купцов
31
Ткачук
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
31
Большаков
6
Печенкин
6
Печенкин
31
Большаков
21
Шевченко
88
Левин
88
Левин
21
Шевченко
9
Липовой
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Липовой
28
Жилкин
18
Попов
18
Попов
28
Жилкин
Остались в запасе
Тюмень
Арсенал
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
21
Артем Тихонов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
21
Артем Тихонов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Тюмень - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Арсенала», 7-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень»«Арсенал»

«Тюмень» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Тюмень
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