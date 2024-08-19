19.08.2024, понедельник, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
3-2-2-1-2
1
Хейн
15
Джемерт
22
Бойомо
15
Санчес
2
Перес
2
Роша
71
Перес
21
Амалла
21
Ндиайе
18
Моро
14
Силла
4-1-2-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
21
Гомес
23
Техеро
20
Ромеро
10
Лосано
20
Грагера
11
Милья
7
Пуадо
9
Велис
15
Джемерт
4
Торрес
4
Торрес
15
Джемерт
15
Санчес
24
Юрич
24
Юрич
15
Санчес
71
Перес
20
Чуки
20
Чуки
71
Перес
21
Амалла
23
Месегер
23
Месегер
21
Амалла
21
Ндиайе
10
Санчес
10
Санчес
21
Ндиайе
10
Лосано
33
Крал
33
Крал
10
Лосано
20
Грагера
18
Агуадо
18
Агуадо
20
Грагера
23
Техеро
17
Каррерас
17
Каррерас
23
Техеро
9
Велис
23
Рока
23
Рока
9
Велис
11
Милья
7
Кардона
7
Кардона
11
Милья
Остались в запасе
Вальядолид
Эспаньол
26
Arnau Rafús
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Вальядолид - Эспаньол
2
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
8
Офсайды
6
1
Количество передач
386
479
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Эспаньола», 1-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Эспаньол»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»