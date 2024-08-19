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  • «Вальядолид» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

«Вальядолид» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

19 августа 2024, 18:50
Вальядолид
19.08.2024, понедельник, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
23' Р. Моро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Серхи Гомес
(К) ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
34
Рауль Часко
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хейн
15
Джемерт
22
Бойомо
15
Санчес
2
Перес
2
Роша
71
Перес
21
Амалла
21
Ндиайе
18
Моро
14
Силла
4-1-2-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
21
Гомес
23
Техеро
20
Ромеро
10
Лосано
20
Грагера
11
Милья
7
Пуадо
9
Велис
15
Джемерт
4
Торрес
4
Торрес
15
Джемерт
15
Санчес
24
Юрич
24
Юрич
15
Санчес
71
Перес
20
Чуки
20
Чуки
71
Перес
21
Амалла
23
Месегер
23
Месегер
21
Амалла
21
Ндиайе
10
Санчес
10
Санчес
21
Ндиайе
10
Лосано
33
Крал
33
Крал
10
Лосано
20
Грагера
18
Агуадо
18
Агуадо
20
Грагера
23
Техеро
17
Каррерас
17
Каррерас
23
Техеро
9
Велис
23
Рока
23
Рока
9
Велис
11
Милья
7
Кардона
7
Кардона
11
Милья
Остались в запасе
Вальядолид
Эспаньол
26
Arnau Rafús
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Вальядолид - Эспаньол
2
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
8
Офсайды
6
1
Количество передач
386
479
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Эспаньола», 1-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Эспаньол»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

«Вальядолид» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Вальядолид
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