18.08.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
4-1-3-1-1
30
Манданда
22
Ассиньон
3
Ву
5
Эстигард
36
Сейду
5
Матусива
27
Бурижо
11
Гренбек
18
Камара
10
Бляс
9
Гуири
3-2-2-2-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
16
Абнер
23
Мангала
18
Матич
22
Мата
8
Какере
10
Бенрахма
7
Нуама
9
Микаутадзе
36
Сейду
3
Трюффер
3
Трюффер
36
Сейду
22
Ассиньон
33
Хатебур
33
Хатебур
22
Ассиньон
27
Бурижо
7
Сантамария
7
Сантамария
27
Бурижо
11
Гренбек
19
Мейстер
19
Мейстер
11
Гренбек
18
Матич
8
Толиссо
8
Толиссо
18
Матич
8
Какере
14
Диавара
14
Диавара
8
Какере
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
16
Абнер
23
Мангала
39
Фофана
39
Фофана
23
Мангала
7
Нуама
17
Бальде
17
Бальде
7
Нуама
Остались в запасе
Ренн
Лион
93
Готье Гайо
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Ренн - Лион
2
1
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
12
Офсайды
1
2
Количество передач
419
454
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
17
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.07
1.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лиона», 1-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Лион»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»