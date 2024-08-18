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  • «Ренн» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Ренн» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 20:35
Ренн
18.08.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 0
Завершен
Лион
19' Б. Бурижо 21' А. Гуири 90+1' Х. Мейстер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
(К) ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
22
Ассиньон
3
Ву
5
Эстигард
36
Сейду
5
Матусива
27
Бурижо
11
Гренбек
18
Камара
10
Бляс
9
Гуири
3-2-2-2-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
16
Абнер
23
Мангала
18
Матич
22
Мата
8
Какере
10
Бенрахма
7
Нуама
9
Микаутадзе
36
Сейду
3
Трюффер
3
Трюффер
36
Сейду
22
Ассиньон
33
Хатебур
33
Хатебур
22
Ассиньон
27
Бурижо
7
Сантамария
7
Сантамария
27
Бурижо
11
Гренбек
19
Мейстер
19
Мейстер
11
Гренбек
18
Матич
8
Толиссо
8
Толиссо
18
Матич
8
Какере
14
Диавара
14
Диавара
8
Какере
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
16
Абнер
23
Мангала
39
Фофана
39
Фофана
23
Мангала
7
Нуама
17
Бальде
17
Бальде
7
Нуама
Остались в запасе
Ренн
Лион
93
Готье Гайо
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Ренн - Лион
2
1
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
12
Офсайды
1
2
Количество передач
419
454
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
17
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.07
1.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лиона», 1-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Лион»

«Ренн» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Ренн
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