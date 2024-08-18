Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против БАТЭ, 18-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – БАТЭ