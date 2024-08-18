Составы команд
Гомель
Гомель
4-1-2-3
44
Клещук
22
Шевченко
3
Чаговец
4
Ращеня
16
Заяц
42
Абдуллахи
17
Потапенко
37
Давискиба
8
Ермакович
11
Эффаге
11
Антилевский
3-3-2-1-1
35
Скопец
55
Аффи
5
Мартынов
98
Свидинский
4
Хадаркевич
13
Алексиевич
14
Жимо
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
89
Джикия
37
Давискиба
30
Трояков
30
Трояков
37
Давискиба
8
Ермакович
18
Некрасов
18
Некрасов
8
Ермакович
17
Потапенко
9
Грищенко
9
Грищенко
17
Потапенко
8
Ануфриев
17
Черноок
17
Черноок
8
Ануфриев
Остались в запасе
Гомель
БАТЭ
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
15
Anton Semenov
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
30
Boris Pankratov
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
15
Anton Semenov
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Гомель - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против БАТЭ, 18-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – БАТЭ
- Матч можно на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»