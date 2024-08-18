18.08.2024, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
6
Эрлич
17
Беукема
4
Пош
19
Фройлер
6
Моро
80
Фаббиан
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
3-2-2-1-2
40
Окойе
18
Перес
24
Бийол
17
Джаннетти
25
Эхизибуе
11
Камара
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
20
Лукка
20
Бреннер
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
6
Моро
20
Эбишер
20
Эбишер
6
Моро
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
14
Ндой
21
Одгор
21
Одгор
14
Ндой
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
4
Ловрич
8
Карлстрем
8
Карлстрем
4
Ловрич
10
Товен
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Бреннер
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Бреннер
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Naïm Byar
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Naïm Byar
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Болонья - Удинезе
4
Всего ударов по воротам
22
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
17
17
Офсайды
1
1
Количество передач
562
200
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
3.45
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Удинезе», 1-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Удинезе»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»