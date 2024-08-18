18.08.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
3-1-5-1
1
2
Соколов
5
Самар
3
97
Якимов
44
Банада
96
14
17
18
Дедух
38
3-1-2-3-1
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
16
Азарови
4
Франьич
8
Крыськив
10
Педриньо
19
Бондаренко
10
Судаков
11
Кевин
14
Сикан
3
6
Сантос
6
Сантос
3
18
Дедух
25
Косовский
25
Косовский
18
Дедух
14
10
10
14
17
26
26
17
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
19
Бондаренко
27
Степаненко
27
Степаненко
19
Бондаренко
11
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Кевин
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
Остались в запасе
Левый берег
Шахтер
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Левый берег - Шахтер
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый Берег» против «Шахтера», 3-й тур Украинской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый Берег» – «Шахтер»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»