Смотреть прямую трансляцию матча «Левый Берег» против «Шахтера», 3-й тур Украинской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «Fonbet».