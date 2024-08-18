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  • «Левый Берег» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Левый Берег» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 16:50
Левый берег
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
63' Д. Сикан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
18
Руслан Дедух
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
14
Andriy Spivakov
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
14
Антон Глущенко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-1-5-1
1
2
Соколов
5
Самар
3
97
Якимов
44
Банада
96
14
17
18
Дедух
38
3-1-2-3-1
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
16
Азарови
4
Франьич
8
Крыськив
10
Педриньо
19
Бондаренко
10
Судаков
11
Кевин
14
Сикан
3
6
Сантос
6
Сантос
3
18
Дедух
25
Косовский
25
Косовский
18
Дедух
14
10
10
14
17
26
26
17
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
19
Бондаренко
27
Степаненко
27
Степаненко
19
Бондаренко
11
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Кевин
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
Остались в запасе
Левый берег
Шахтер
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Левый берег - Шахтер
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый Берег» против «Шахтера», 3-й тур Украинской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый Берег»«Шахтер»

Левый Берег-Шахтер смотреть онлайн 18 августа

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Левый берег
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