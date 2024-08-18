18.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Жетысу
Жетысу
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
3
Чарльстон
55
23
Балтабеков
19
Кучинский
47
Усенов
7
Караман
7
Мужиков
9
Чогадзе
88
Болов
4-2-1-2-1
92
Покатилов
5
Ндиайе
5
Габараев
45
Миладинович
3
Асранкулов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
19
Кучинский
2
Ткаченко
2
Ткаченко
19
Кучинский
55
27
27
55
47
Усенов
8
Шрамченко
8
Шрамченко
47
Усенов
9
Чогадзе
9
Жумабек
9
Жумабек
9
Чогадзе
17
Чесноков
20
Тапалов
20
Тапалов
17
Чесноков
19
Кошта
8
Энен
8
Энен
19
Кошта
11
Иванович
17
Зуев
17
Зуев
11
Иванович
11
Эль-Мессауди
99
Эужениу
99
Эужениу
11
Эль-Мессауди
Остались в запасе
Жетысу
Тобол
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Жетысу - Тобол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Тобола», 17-й тур казахстанской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Тобол»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»