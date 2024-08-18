Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Жетысу» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Жетысу» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 14:50
Жетысу
18.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Тобол
2' Р. Кошта 40' И. Чесноков (П) 51' И. Чесноков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
27
S. Taipi
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
3
Чарльстон
55
23
Балтабеков
19
Кучинский
47
Усенов
7
Караман
7
Мужиков
9
Чогадзе
88
Болов
4-2-1-2-1
92
Покатилов
5
Ндиайе
5
Габараев
45
Миладинович
3
Асранкулов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
19
Кучинский
2
Ткаченко
2
Ткаченко
19
Кучинский
55
27
27
55
47
Усенов
8
Шрамченко
8
Шрамченко
47
Усенов
9
Чогадзе
9
Жумабек
9
Жумабек
9
Чогадзе
17
Чесноков
20
Тапалов
20
Тапалов
17
Чесноков
19
Кошта
8
Энен
8
Энен
19
Кошта
11
Иванович
17
Зуев
17
Зуев
11
Иванович
11
Эль-Мессауди
99
Эужениу
99
Эужениу
11
Эль-Мессауди
Остались в запасе
Жетысу
Тобол
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Жетысу - Тобол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Тобола», 17-й тур казахстанской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Тобол»

«Жетысу» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Жетысу
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+