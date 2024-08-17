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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Торпедо-БелАЗ» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 19:50
Торпедо-БелАЗ
17.08.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Неман
72' Т. Шарковский
55' Л. Гвет 77' П. Савицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
28
Saša Domić
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Абрамович
11
Левицкий
28
5
Бурко
44
Бутаревич
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
29
Пацко
15
Скавыш
17
Ковалев
4-1-3-1-1
1
Белов
4
Васильев
33
Карпович
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
8
Кухарчик
15
Евдокимов
24
Якимов
11
Алыкулов
80
Гвет
29
Пацко
19
Руцкий
19
Руцкий
29
Пацко
17
Ковалев
10
Шарковский
10
Шарковский
17
Ковалев
44
Бутаревич
25
Василевич
25
Василевич
44
Бутаревич
30
Побудей
10
Лаптев
10
Лаптев
30
Побудей
15
Скавыш
14
14
15
Скавыш
11
Алыкулов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
11
Алыкулов
8
Кухарчик
88
Савицкий
88
Савицкий
8
Кухарчик
24
Якимов
17
Зубович
17
Зубович
24
Якимов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Неман
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Немана», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ»«Неман»

Торпедо-БелАЗ-Неман смотреть онлайн 17 августа

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига
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