17.08.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-1-1-3-2
16
Абрамович
11
Левицкий
28
5
Бурко
44
Бутаревич
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
29
Пацко
15
Скавыш
17
Ковалев
4-1-3-1-1
1
Белов
4
Васильев
33
Карпович
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
8
Кухарчик
15
Евдокимов
24
Якимов
11
Алыкулов
80
Гвет
29
Пацко
19
Руцкий
19
Руцкий
29
Пацко
17
Ковалев
10
Шарковский
10
Шарковский
17
Ковалев
44
Бутаревич
25
Василевич
25
Василевич
44
Бутаревич
30
Побудей
10
Лаптев
10
Лаптев
30
Побудей
15
Скавыш
14
14
15
Скавыш
11
Алыкулов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
11
Алыкулов
8
Кухарчик
88
Савицкий
88
Савицкий
8
Кухарчик
24
Якимов
17
Зубович
17
Зубович
24
Якимов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Неман
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Немана», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Неман»
- Прямую трасляцию матча можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»