17.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
3-1-3-3-1
35
Коваль
3
Одеойибо
88
Яшин
4
Пенчиков
18
Корзун
7
Рейес
6
Дарабаев
23
Давид
77
Шомко
92
Корнетт
89
Чина
14
Машуков
3-2-3-2
78
Закиров
33
Велкоски
22
Хомуха
2
Николич
5
Сатанов
10
70
Яколиш
23
Нурмугамет
13
Киреенко
23
Шайхов
9
Архипов
88
Яшин
63
Сараванья
63
Сараванья
88
Яшин
18
Корзун
10
Нургалиев
10
Нургалиев
18
Корзун
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
23
Нурмугамет
28
Хаджиев
28
Хаджиев
23
Нурмугамет
23
Шайхов
11
Ваганов
11
Ваганов
23
Шайхов
70
Яколиш
44
44
70
Яколиш
13
Киреенко
77
Сулей
77
Сулей
13
Киреенко
9
Архипов
19
19
9
Архипов
Остались в запасе
Елимай
Туран
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Елимай - Туран
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Турана», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Туран»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»