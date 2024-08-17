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  • «Елимай» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Елимай» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 11:03
Елимай
17.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
6 : 0
Завершен
Туран
15' Э. Рейес 18' Н. Корзун 26' И. Машуков 45+3' Э. Рейес 72' Чина 86' И. Свиридов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Майком Давид
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
2
Марко Николич
ЦЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
5
Санжар Сатанов
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Елимай
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
77
Алишер Сулей
ЛВ
44
Batyr Mukashev
ЦП
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
3-1-3-3-1
35
Коваль
3
Одеойибо
88
Яшин
4
Пенчиков
18
Корзун
7
Рейес
6
Дарабаев
23
Давид
77
Шомко
92
Корнетт
89
Чина
14
Машуков
3-2-3-2
78
Закиров
33
Велкоски
22
Хомуха
2
Николич
5
Сатанов
10
70
Яколиш
23
Нурмугамет
13
Киреенко
23
Шайхов
9
Архипов
88
Яшин
63
Сараванья
63
Сараванья
88
Яшин
18
Корзун
10
Нургалиев
10
Нургалиев
18
Корзун
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
23
Нурмугамет
28
Хаджиев
28
Хаджиев
23
Нурмугамет
23
Шайхов
11
Ваганов
11
Ваганов
23
Шайхов
70
Яколиш
44
44
70
Яколиш
13
Киреенко
77
Сулей
77
Сулей
13
Киреенко
9
Архипов
19
19
9
Архипов
Остались в запасе
Елимай
Туран
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Елимай - Туран
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Турана», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Туран»

«Елимай» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Туран Елимай
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