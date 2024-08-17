Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Слуцка», 18-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Слуцк»