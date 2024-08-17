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  • «Днепр» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Днепр» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 17:50
Днепр
17.08.2024, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Слуцк
47' Н. Краснов 90+5' Ю. Клочков
8' С. Пушняков 12' И. Юрин 45+1' К. Цепенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
37
Ruslan Margiev
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
17
Александр Александрович
АП
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
17
Donald Dongo
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
4-3-2-1
54
Генералов
16
Алисейко
26
Юркевич
22
Болтрушевич
22
Лукашов
37
77
17
Глебко
17
Александрович
7
Клочков
9
Грибовский
3-2-3-1-1
30
Брановец
77
Юрин
12
Былинкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
18
Буньон
9
Сычев
16
Семенов
9
Пушняков
37
Цепенков
17
Глебко
21
Вершинин
21
Вершинин
17
Глебко
17
Александрович
55
Краснов
55
Краснов
17
Александрович
9
Грибовский
69
Капов
69
Капов
9
Грибовский
16
Алисейко
11
11
16
Алисейко
Остались в запасе
Днепр
Слуцк
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Днепр - Слуцк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Слуцка», 18-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр»«Слуцк»

«Днепр» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Днепр
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