17.08.2024, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Днепр
Днепр
4-3-2-1
54
Генералов
16
Алисейко
26
Юркевич
22
Болтрушевич
22
Лукашов
37
77
17
Глебко
17
Александрович
7
Клочков
9
Грибовский
3-2-3-1-1
30
Брановец
77
Юрин
12
Былинкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
18
Буньон
9
Сычев
16
Семенов
9
Пушняков
37
Цепенков
17
Глебко
21
Вершинин
21
Вершинин
17
Глебко
17
Александрович
55
Краснов
55
Краснов
17
Александрович
9
Грибовский
69
Капов
69
Капов
9
Грибовский
16
Алисейко
11
11
16
Алисейко
Остались в запасе
Днепр
Слуцк
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Днепр - Слуцк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Слуцка», 18-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»