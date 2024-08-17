17.08.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
4-1-2-1-2
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
5
70
Кирюханцев
21
Башич
8
Яцык
39
Герреро
9
Антюх
22
Мичин
23
2-1-2-3-2
1
Ермаков
4
Кравченко
24
Мартынюк
23
Копина
31
Шабанов
5
Калюжный
55
Альвина
50
Шостак
14
Шулянский
9
Филиппов
6
Ковалец
17
Вантух
10
Жуниньо
10
Жуниньо
17
Вантух
22
Мичин
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
22
Мичин
5
97
Кораблин
97
Кораблин
5
70
Кирюханцев
99
Вакула
99
Вакула
70
Кирюханцев
39
Герреро
11
Горбач
11
Горбач
39
Герреро
6
Ковалец
8
Смирный
8
Смирный
6
Ковалец
14
Шулянский
8
Костышин
8
Костышин
14
Шулянский
9
Филиппов
88
Погорилый
88
Погорилый
9
Филиппов
Остались в запасе
Заря
Александрия
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
22
Бенито
ЛВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
22
Бенито
ЛВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Заря - Александрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Александрии», 3-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Александрия»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»