Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Александрии», 3-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Александрия»