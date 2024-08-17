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  • «Заря» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Заря» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 11:50
Заря
17.08.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Александрия
50' Джордан
23' Ж. Альвина 32' К. Ковалец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
23
Z. Trontelj
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
50
Денис Шостак
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Денис Костышин
АП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
5
70
Кирюханцев
21
Башич
8
Яцык
39
Герреро
9
Антюх
22
Мичин
23
2-1-2-3-2
1
Ермаков
4
Кравченко
24
Мартынюк
23
Копина
31
Шабанов
5
Калюжный
55
Альвина
50
Шостак
14
Шулянский
9
Филиппов
6
Ковалец
17
Вантух
10
Жуниньо
10
Жуниньо
17
Вантух
22
Мичин
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
22
Мичин
5
97
Кораблин
97
Кораблин
5
70
Кирюханцев
99
Вакула
99
Вакула
70
Кирюханцев
39
Герреро
11
Горбач
11
Горбач
39
Герреро
6
Ковалец
8
Смирный
8
Смирный
6
Ковалец
14
Шулянский
8
Костышин
8
Костышин
14
Шулянский
9
Филиппов
88
Погорилый
88
Погорилый
9
Филиппов
Остались в запасе
Заря
Александрия
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
22
Бенито
ЛВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
22
Бенито
ЛВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Заря - Александрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Александрии», 3-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Александрия»

«Заря» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Заря
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