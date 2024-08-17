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  • «Реймс» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Реймс» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 10:30
Реймс
17.08.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
45+29' Б. Диаките 90+2' Д. Дэвид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
(К) ЦЗ
2
Абдул Коне
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
6
Валентен Атангана
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
72
Амаду Коне
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
(К) ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
19
Ноа Санги
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
5
Мартен Аделин
ЦП
8
Яя Фофана
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
4-2-3-1
23
Диуф
18
Акьем
12
Агбаду
2
Коне
2
Окуму
6
Атангана
5
Манетси
11
Накамура
72
Коне
10
Ито
14
Диаките
3-2-2-2-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
22
Сантуш
31
Исмаили
17
Мукау
7
Гомес
5
Кабелла
11
Сахрауи
18
Байо
2
Коне
19
Санги
19
Санги
2
Коне
6
Атангана
8
Фофана
8
Фофана
6
Атангана
11
Накамура
67
Диахон
67
Диахон
11
Накамура
14
Диаките
30
Хадра
30
Хадра
14
Диаките
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
5
Кабелла
8
Мбаппе
8
Мбаппе
5
Кабелла
7
Гомес
10
Харальдссон
10
Харальдссон
7
Гомес
17
Мукау
32
Буадди
32
Буадди
17
Мукау
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
Остались в запасе
Реймс
Лилль
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Реймс - Лилль
2
1
2
Всего ударов по воротам
2
22
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
6
15
Офсайды
0
2
Количество передач
283
636
Сейвы
4
0
Точность передач %
73
90
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.07
1.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Лилля», 1-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс»«Лилль»

«Реймс» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Реймс
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