17.08.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 1 тур
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Реймс
Реймс
4-2-3-1
23
Диуф
18
Акьем
12
Агбаду
2
Коне
2
Окуму
6
Атангана
5
Манетси
11
Накамура
72
Коне
10
Ито
14
Диаките
3-2-2-2-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
22
Сантуш
31
Исмаили
17
Мукау
7
Гомес
5
Кабелла
11
Сахрауи
18
Байо
2
Коне
19
Санги
19
Санги
2
Коне
6
Атангана
8
Фофана
8
Фофана
6
Атангана
11
Накамура
67
Диахон
67
Диахон
11
Накамура
14
Диаките
30
Хадра
30
Хадра
14
Диаките
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
5
Кабелла
8
Мбаппе
8
Мбаппе
5
Кабелла
7
Гомес
10
Харальдссон
10
Харальдссон
7
Гомес
17
Мукау
32
Буадди
32
Буадди
17
Мукау
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
Остались в запасе
Реймс
Лилль
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Реймс - Лилль
2
1
2
Всего ударов по воротам
2
22
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
6
15
Офсайды
0
2
Количество передач
283
636
Сейвы
4
0
Точность передач %
73
90
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.07
1.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Лилля», 1-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»