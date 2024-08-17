Составы команд
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Арсенал
3-1-2-2-2
36
Левашов
22
Семенчук
31
Большаков
21
Бердников
13
Кайнов
7
Хабибов
11
Ткачев
18
Попов
22
Цараев
90
Турищев
21
Шевченко
4-2-2-1-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Плиев
5
Татаев
45
Москаленчик
15
Цаллагов
6
Макаров
17
Кокоев
23
Нафиков
7
Гурциев
88
Чимези
Остались в запасе
Арсенал
Алания
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Арсенал - Алания
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Алании», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»