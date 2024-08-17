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  • «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 09:56
КАМАЗ
17.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
45' И. Козлов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
22
Гюрджан
4
Кусяпов
3
Маругин
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
4
Абрамов
99
Акбашев
11
Апеков
10
Караев
4-3-2-1
96
Кузнецов
17
Покидышев
50
Быков
53
Журавлев
16
Поярков
40
Бавин
18
Мирошниченко
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
10
Караев
11
Стародуб
11
Стародуб
10
Караев
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
4
Абрамов
10
Защепкин
10
Защепкин
4
Абрамов
10
Гаджимурадов
91
Носков
91
Носков
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
46
Першин
46
Першин
11
Гаглоев
10
Гонгадзе
77
Костюков
77
Костюков
10
Гонгадзе
18
Мирошниченко
10
Алиев
10
Алиев
18
Мирошниченко
16
Поярков
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
16
Поярков
Остались в запасе
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
98
Ислам Имамов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «СКА-Хабаровск», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»

«КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск КАМАЗ
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