17.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 6 тур
Россия. Первая лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
22
Гюрджан
4
Кусяпов
3
Маругин
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
4
Абрамов
99
Акбашев
11
Апеков
10
Караев
4-3-2-1
96
Кузнецов
17
Покидышев
50
Быков
53
Журавлев
16
Поярков
40
Бавин
18
Мирошниченко
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
10
Караев
11
Стародуб
11
Стародуб
10
Караев
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
4
Абрамов
10
Защепкин
10
Защепкин
4
Абрамов
10
Гаджимурадов
91
Носков
91
Носков
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
46
Першин
46
Першин
11
Гаглоев
10
Гонгадзе
77
Костюков
77
Костюков
10
Гонгадзе
18
Мирошниченко
10
Алиев
10
Алиев
18
Мирошниченко
16
Поярков
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
16
Поярков
Остались в запасе
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
98
Ислам Имамов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «СКА-Хабаровск», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»