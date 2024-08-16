16.08.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
4-1-3-1-1
16
Десма
21
Опери
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
77
Него
7
Туре
14
Кузяев
8
Кехта
30
Ндиайе
77
Касимир
7
Жужу
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Заге
51
Пачо
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
19
Мбайе
7
Кан Ин
10
Асенсио
9
Рамуш
8
Кехта
7
Диавара
7
Диавара
8
Кехта
7
Жужу
9
Нгура
9
Нгура
7
Жужу
30
Ндиайе
7
Грандсир
7
Грандсир
30
Ндиайе
2
Заге
5
Маркиньос
5
Маркиньос
2
Заге
9
Рамуш
9
Муани
9
Муани
9
Рамуш
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кан Ин
10
Асенсио
29
Барколя
29
Барколя
10
Асенсио
19
Мбайе
87
Невеш
87
Невеш
19
Мбайе
Остались в запасе
Гавр
ПСЖ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
28
Янис Зуауи
ЦЗ
8
Mathéo Bodmer
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
28
Янис Зуауи
ЦЗ
8
Mathéo Bodmer
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Гавр - ПСЖ
3
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
257
826
Сейвы
6
1
Точность передач %
75
93
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.21
2.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «ПСЖ», 1-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Окко»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»