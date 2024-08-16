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  • «Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 20:45
Гавр
16.08.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
48' Г. Льорис
3' Л. Кан Ин 85' У. Дембеле 86' Б. Барколя 90' Р. Коло Муани (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
(К) ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
28
Янис Зуауи
ЦЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
8
Mathéo Bodmer
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Стив Нгура
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Десма
21
Опери
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
77
Него
7
Туре
14
Кузяев
8
Кехта
30
Ндиайе
77
Касимир
7
Жужу
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Заге
51
Пачо
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
19
Мбайе
7
Кан Ин
10
Асенсио
9
Рамуш
8
Кехта
7
Диавара
7
Диавара
8
Кехта
7
Жужу
9
Нгура
9
Нгура
7
Жужу
30
Ндиайе
7
Грандсир
7
Грандсир
30
Ндиайе
2
Заге
5
Маркиньос
5
Маркиньос
2
Заге
9
Рамуш
9
Муани
9
Муани
9
Рамуш
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кан Ин
10
Асенсио
29
Барколя
29
Барколя
10
Асенсио
19
Мбайе
87
Невеш
87
Невеш
19
Мбайе
Остались в запасе
Гавр
ПСЖ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
28
Янис Зуауи
ЦЗ
8
Mathéo Bodmer
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
28
Янис Зуауи
ЦЗ
8
Mathéo Bodmer
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Гавр - ПСЖ
3
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
257
826
Сейвы
6
1
Точность передач %
75
93
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.21
2.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «ПСЖ», 1-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «ПСЖ»

«Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Гавр
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