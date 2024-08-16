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  • «Витебск» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Витебск» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 19:52
Витебск
16.08.2024, пятница, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
15
Егор Бабич
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
37
Mark Krasnov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
10
Никита Ершов
ЛВ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
99
Иван Толкачев
ЦФ
3-3-2-2
12
Харитонов
8
Мосесов
24
Маглуар
22
Егоров
2
Гулецкий
30
Башилов
4
Скитов
22
Скибский
7
Лисовский
9
Теверов
10
Варданян
3-2-3-2
30
Сороко
72
Позняк
5
Вегеря
47
Годяев
66
Агеев
99
Волков
99
Мялковский
11
Ловец
89
Арутюнян
34
Петренко
15
Бабич
2
Гулецкий
20
Краснов
20
Краснов
2
Гулецкий
7
Лисовский
55
Гирс
55
Гирс
7
Лисовский
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
15
Бабич
13
Орешкевич
13
Орешкевич
15
Бабич
47
Годяев
41
Лутик
41
Лутик
47
Годяев
66
Агеев
77
Сакута
77
Сакута
66
Агеев
39
Герасимов
39
Герасимов
Герасимов
25
Матяш
25
Матяш
Герасимов
Остались в запасе
Витебск
Арсенал
77
Дмитрий Гущенко
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
1
Иван Санько
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
2
Атила
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
2
Атила
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Витебск - Арсенал
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0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Арсенала», 18-й тур Высшей лиге Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск»«Арсенал»

«Витебск» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Витебск
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