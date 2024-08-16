Составы команд
Витебск
Витебск
3-3-2-2
12
Харитонов
8
Мосесов
24
Маглуар
22
Егоров
2
Гулецкий
30
Башилов
4
Скитов
22
Скибский
7
Лисовский
9
Теверов
10
Варданян
3-2-3-2
30
Сороко
72
Позняк
5
Вегеря
47
Годяев
66
Агеев
99
Волков
99
Мялковский
11
Ловец
89
Арутюнян
34
Петренко
15
Бабич
2
Гулецкий
20
Краснов
20
Краснов
2
Гулецкий
7
Лисовский
55
Гирс
55
Гирс
7
Лисовский
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
15
Бабич
13
Орешкевич
13
Орешкевич
15
Бабич
47
Годяев
41
Лутик
41
Лутик
47
Годяев
66
Агеев
77
Сакута
77
Сакута
66
Агеев
39
Герасимов
39
Герасимов
Герасимов
25
Матяш
25
Матяш
Герасимов
Остались в запасе
Витебск
Арсенал
77
Дмитрий Гущенко
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
1
Иван Санько
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
2
Атила
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
2
Атила
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Витебск - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Арсенала», 18-й тур Высшей лиге Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»