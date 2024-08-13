Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Ахли», 1/2 Суперкубка Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»