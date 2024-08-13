13.08.2024, вторник, 19:15
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Ахли
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Ахли», 1/2 Суперкубка Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»