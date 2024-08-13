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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

13 августа 2024, 18:16
Аль-Хиляль
13.08.2024, вторник, 19:15
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Аль-Ахли
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Ахли
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Ахли», 1/2 Суперкубка Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»

Аль-Хиляль – Аль-Ахли смотреть онлайн 13 августа

Источник: «Бомбардир»
Аль-Ахли Аль-Хиляль
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