11.08.2024, воскресенье, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-4-1
1
Белов
8
Пантя
55
Лаврик
22
Пархоменко
33
Карпович
47
Козлов
8
Костров
15
Евдокимов
88
Савицкий
8
Кухарчик
80
Гвет
4-1-3-2
44
Клещук
15
Яцкевич
3
Матвейчик
30
Трояков
4
Ращеня
42
Абдуллахи
2
Рылач
37
Давискиба
17
Потапенко
9
Грищенко
11
Эффаге
55
Лаврик
20
Садовничий
20
Садовничий
55
Лаврик
15
Евдокимов
24
Якимов
24
Якимов
15
Евдокимов
8
Кухарчик
11
Алыкулов
11
Алыкулов
8
Кухарчик
8
Костров
17
Зубович
17
Зубович
8
Костров
Антилевский
22
Шевченко
22
Шевченко
Антилевский
9
Грищенко
11
Антилевский
11
Антилевский
9
Грищенко
17
Потапенко
8
Ермакович
8
Ермакович
17
Потапенко
Остались в запасе
Неман
Гомель
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Неман - Гомель
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Гомеля», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»