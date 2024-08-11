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  • «Неман» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Неман» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 18:20
Неман
11.08.2024, воскресенье, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Гомель
84' П. Савицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Игорь Костров
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-1-4-1
1
Белов
8
Пантя
55
Лаврик
22
Пархоменко
33
Карпович
47
Козлов
8
Костров
15
Евдокимов
88
Савицкий
8
Кухарчик
80
Гвет
4-1-3-2
44
Клещук
15
Яцкевич
3
Матвейчик
30
Трояков
4
Ращеня
42
Абдуллахи
2
Рылач
37
Давискиба
17
Потапенко
9
Грищенко
11
Эффаге
55
Лаврик
20
Садовничий
20
Садовничий
55
Лаврик
15
Евдокимов
24
Якимов
24
Якимов
15
Евдокимов
8
Кухарчик
11
Алыкулов
11
Алыкулов
8
Кухарчик
8
Костров
17
Зубович
17
Зубович
8
Костров
Антилевский
22
Шевченко
22
Шевченко
Антилевский
9
Грищенко
11
Антилевский
11
Антилевский
9
Грищенко
17
Потапенко
8
Ермакович
8
Ермакович
17
Потапенко
Остались в запасе
Неман
Гомель
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Неман - Гомель
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Гомеля», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Гомель»

Неман-Гомель смотреть онлайн 11 августа

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Неман
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