10.08.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
4-2-3-1
1
Новичков
25
Туре
44
Луцевич
50
Шалашников
27
Тишко
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
27
Гаевой
2
Бамба
9
Леонович
3-4-1-2
16
Козакевич
15
Касараб
59
Колпачук
33
Рахманов
87
7
Свирепа
4
Оладойе
23
Лях
62
Гордейчук
11
Барковский
22
Черняк
25
Туре
72
Аскаров
72
Аскаров
25
Туре
27
Гаевой
15
Кузьмич
15
Кузьмич
27
Гаевой
9
Леонович
17
Копытич
17
Копытич
9
Леонович
2
Бамба
23
Горбач
23
Горбач
2
Бамба
7
Свирепа
2
Тве
2
Тве
7
Свирепа
22
Черняк
23
Олехнович
23
Олехнович
22
Черняк
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
15
Касараб
24
Вакулич
24
Вакулич
15
Касараб
87
15
Орешкевич
15
Орешкевич
87
Остались в запасе
Сморгонь
Динамо-Брест
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Сморгонь - Динамо-Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Динамо-Брест», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также матч будет транслироваться на сайте и в приложении «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»