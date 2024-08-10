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  • «Сморгонь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Сморгонь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 15:50
Сморгонь
10.08.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Динамо-Брест
18' И. Черняк 83' Д. Ковалевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
87
S. Essono
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
4
Адевале Оладойе
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
15
Артур Кузьмич
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
4-2-3-1
1
Новичков
25
Туре
44
Луцевич
50
Шалашников
27
Тишко
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
27
Гаевой
2
Бамба
9
Леонович
3-4-1-2
16
Козакевич
15
Касараб
59
Колпачук
33
Рахманов
87
7
Свирепа
4
Оладойе
23
Лях
62
Гордейчук
11
Барковский
22
Черняк
25
Туре
72
Аскаров
72
Аскаров
25
Туре
27
Гаевой
15
Кузьмич
15
Кузьмич
27
Гаевой
9
Леонович
17
Копытич
17
Копытич
9
Леонович
2
Бамба
23
Горбач
23
Горбач
2
Бамба
7
Свирепа
2
Тве
2
Тве
7
Свирепа
22
Черняк
23
Олехнович
23
Олехнович
22
Черняк
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
15
Касараб
24
Вакулич
24
Вакулич
15
Касараб
87
15
Орешкевич
15
Орешкевич
87
Остались в запасе
Сморгонь
Динамо-Брест
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Сморгонь - Динамо-Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Динамо-Брест», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь»«Динамо-Брест»

Сморгонь-Динамо-Брест смотреть онлайн 10 августа

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Сморгонь
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