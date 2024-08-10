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  • «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 15:50
Манчестер Сити
10.08.2024, суббота, 17:00
Суперкубок Англии, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Манчестер Юнайтед
89' Б. Силва
82' А. Гарначо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
22
Савиньо
ПВ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-2-2
31
Эдерсон
24
Гвардиол
3
Диаш
25
Аканджи
82
Льюис
8
Ковачич
33
О'Райли
24
Макэйти
14
Бобб
9
Холанд
11
Доку
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
35
Эванс
5
Магуайр
6
Мартинес
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
7
Маунт
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
33
О'Райли
27
Нуньес
27
Нуньес
33
О'Райли
24
Макэйти
20
Силва
20
Силва
24
Макэйти
14
Бобб
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
14
Бобб
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
20
Мэйну
15
Колльер
15
Колльер
20
Мэйну
7
Маунт
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Маунт
16
Диалло
17
Гарначо
17
Гарначо
16
Диалло
9
Рэшфорд
19
Санчо
19
Санчо
9
Рэшфорд
5
Магуайр
28
Пельистри
28
Пельистри
5
Магуайр
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Алтай Баиндыр
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
9
Офсайды
2
3
Количество передач
504
400
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», финал Суперкубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Сити-Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 10 августа

Источник: «Бомбардир»
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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