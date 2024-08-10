10.08.2024, суббота, 17:00
Суперкубок Англии, Финал
Суперкубок Англии, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-2-2-2
31
Эдерсон
24
Гвардиол
3
Диаш
25
Аканджи
82
Льюис
8
Ковачич
33
О'Райли
24
Макэйти
14
Бобб
9
Холанд
11
Доку
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
35
Эванс
5
Магуайр
6
Мартинес
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
7
Маунт
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
33
О'Райли
27
Нуньес
27
Нуньес
33
О'Райли
24
Макэйти
20
Силва
20
Силва
24
Макэйти
14
Бобб
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
14
Бобб
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
20
Мэйну
15
Колльер
15
Колльер
20
Мэйну
7
Маунт
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Маунт
16
Диалло
17
Гарначо
17
Гарначо
16
Диалло
9
Рэшфорд
19
Санчо
19
Санчо
9
Рэшфорд
5
Магуайр
28
Пельистри
28
Пельистри
5
Магуайр
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Алтай Баиндыр
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
9
Офсайды
2
3
Количество передач
504
400
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», финал Суперкубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»