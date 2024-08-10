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  • «Колос» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Колос» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 16:50
Колос
10.08.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ингулец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
10
Павел Ореховский
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Колос
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
8
Олег Криворучко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
97
Денис Резепов
АП
19
Radion Lisnyak
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Пахолюк
6
Бурда
7
Лучкевич
4
Бондаренко
14
Харатин
10
Ореховский
20
Гагнидзе
9
Цуриков
10
Велетень
17
Салабай
7
Алефиренко
4-3-2-1
12
Паламарчук
2
4
23
Шершень
91
Мельничук
32
Петько
20
Волохатый
11
Пятов
10
Козак
11
Богунов
29
Белоцерковец
7
Лучкевич
81
81
7
Лучкевич
14
Харатин
7
Демченко
7
Демченко
14
Харатин
10
Велетень
8
Криворучко
8
Криворучко
10
Велетень
7
Алефиренко
12
Топалов
12
Топалов
7
Алефиренко
17
Салабай
21
Безбородько
21
Безбородько
17
Салабай
20
Волохатый
11
11
20
Волохатый
32
Петько
33
Мысык
33
Мысык
32
Петько
10
Козак
97
Резепов
97
Резепов
10
Козак
11
Богунов
19
19
11
Богунов
Мысык
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
Мысык
Остались в запасе
Колос
Ингулец
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Колос - Ингулец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Ингулец», 2-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Ингулец»

«Колос» – «Ингулец» смотреть онлайн 10 августа

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец Колос
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