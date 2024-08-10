Составы команд
Колос
Колос
3-1-3-1-2
31
Пахолюк
6
Бурда
7
Лучкевич
4
Бондаренко
14
Харатин
10
Ореховский
20
Гагнидзе
9
Цуриков
10
Велетень
17
Салабай
7
Алефиренко
4-3-2-1
12
Паламарчук
2
4
23
Шершень
91
Мельничук
32
Петько
20
Волохатый
11
Пятов
10
Козак
11
Богунов
29
Белоцерковец
7
Лучкевич
81
81
7
Лучкевич
14
Харатин
7
Демченко
7
Демченко
14
Харатин
10
Велетень
8
Криворучко
8
Криворучко
10
Велетень
7
Алефиренко
12
Топалов
12
Топалов
7
Алефиренко
17
Салабай
21
Безбородько
21
Безбородько
17
Салабай
20
Волохатый
11
11
20
Волохатый
32
Петько
33
Мысык
33
Мысык
32
Петько
10
Козак
97
Резепов
97
Резепов
10
Козак
11
Богунов
19
19
11
Богунов
Мысык
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
Мысык
Остались в запасе
Колос
Ингулец
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Колос - Ингулец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Ингулец», 2-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Ингулец»
Источник: «Бомбардир»