09.08.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
4-1-1-3-1
23
57
Мельник
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
8
Кльоц
77
Шарай
8
Сикейра
11
Дахновский
99
Мрвальевич
4-3-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
18
Андриевский
10
Шапаренко
29
Буяльский
9
Волошин
22
Кабаев
21
Супряга
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
11
Дахновский
20
Свитюха
20
Свитюха
11
Дахновский
4
Попов
40
Биловар
40
Биловар
4
Попов
29
Буяльский
21
Лонвейк
21
Лонвейк
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
21
Супряга
11
Пономаренко
11
Пономаренко
21
Супряга
Остались в запасе
Верес
Динамо К
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Верес - Динамо К
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Динамо» Киев, 2-й раунд УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Динамо»
Источник: «Бомбардир»