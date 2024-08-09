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  • «Верес» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Верес» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

9 августа 2024, 16:52
Верес
09.08.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
62' В. Шарай
15' Н. Шапаренко 44' В. Буяльский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Верес
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
4-1-1-3-1
23
57
Мельник
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
8
Кльоц
77
Шарай
8
Сикейра
11
Дахновский
99
Мрвальевич
4-3-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
18
Андриевский
10
Шапаренко
29
Буяльский
9
Волошин
22
Кабаев
21
Супряга
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
11
Дахновский
20
Свитюха
20
Свитюха
11
Дахновский
4
Попов
40
Биловар
40
Биловар
4
Попов
29
Буяльский
21
Лонвейк
21
Лонвейк
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
21
Супряга
11
Пономаренко
11
Пономаренко
21
Супряга
Остались в запасе
Верес
Динамо К
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Верес - Динамо К
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Динамо» Киев, 2-й раунд УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Динамо»

«Верес» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Верес
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