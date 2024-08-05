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  • «Арсенал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2024

«Арсенал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2024

5 августа 2024, 17:52
Арсенал
05.08.2024, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
22' Д. Липовой 90+6' А. Цараев
7' Т. Шипунов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
22
Алан Цараев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-1-1-3-1
36
Левашов
28
Жилкин
31
Большаков
6
Печенкин
21
Бердников
13
Кайнов
7
Хабибов
9
Липовой
34
Дмитриев
22
Цараев
77
Минаев
3-2-3-2
23
Антипин
96
Рукас
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
77
Самойлов
20
Шипунов
7
Чуканов
18
Надольский
43
Гилязетдинов
9
Савельев
34
Дмитриев
21
Раздорских
21
Раздорских
34
Дмитриев
7
Хабибов
11
Ткачев
11
Ткачев
7
Хабибов
6
Печенкин
18
Ндука
18
Ндука
6
Печенкин
9
Липовой
7
Никитин
7
Никитин
9
Липовой
77
Минаев
90
Турищев
90
Турищев
77
Минаев
3
Цесь
12
Ширяев
12
Ширяев
3
Цесь
18
Надольский
16
Денисов
16
Денисов
18
Надольский
Остались в запасе
Арсенал
Енисей
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Арсенал - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Енисей», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Енисей»

«Арсенал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Арсенал
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