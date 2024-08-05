05.08.2024, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 4 тур
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
36
Левашов
28
Жилкин
31
Большаков
6
Печенкин
21
Бердников
13
Кайнов
7
Хабибов
9
Липовой
34
Дмитриев
22
Цараев
77
Минаев
3-2-3-2
23
Антипин
96
Рукас
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
77
Самойлов
20
Шипунов
7
Чуканов
18
Надольский
43
Гилязетдинов
9
Савельев
34
Дмитриев
21
Раздорских
21
Раздорских
34
Дмитриев
7
Хабибов
11
Ткачев
11
Ткачев
7
Хабибов
6
Печенкин
18
Ндука
18
Ндука
6
Печенкин
9
Липовой
7
Никитин
7
Никитин
9
Липовой
77
Минаев
90
Турищев
90
Турищев
77
Минаев
3
Цесь
12
Ширяев
12
Ширяев
3
Цесь
18
Надольский
16
Денисов
16
Денисов
18
Надольский
Остались в запасе
Арсенал
Енисей
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Арсенал - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Енисей», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Енисей»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игра будет транслироваться на сайте и в приложении «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»