01.08.2024, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 1 раунд
Россия. Кубок, 1 раунд
8 : 1
Завершен
Составы команд
Амкал
Амкал
4-1-1-2-2
66
Швагирев
99
Левшук
33
Скроботов
44
Имаев
2
Оленченко
5
Рябокобыленко
7
Маврин
7
Дубчак
77
Катрич
45
Пичугин
52
Костюков
3-2-2-3
99
Мерзлюк
5
Симбаев
4
Ерастов
21
Рыбинский
11
Пазин
20
Рендаков
55
Тетёркин
18
Казаков
37
Волков
57
Кузнецов
7
Райхман
33
Скроботов
98
Шурыгин
98
Шурыгин
33
Скроботов
7
Маврин
10
Сибскана
10
Сибскана
7
Маврин
44
Имаев
23
Кузькин
23
Кузькин
44
Имаев
77
Катрич
60
Агекян
60
Агекян
77
Катрич
99
Левшук
19
Старостин
19
Старостин
99
Левшук
5
Симбаев
22
Новрузов
22
Новрузов
5
Симбаев
57
Кузнецов
8
Ильяшенко
8
Ильяшенко
57
Кузнецов
99
Мерзлюк
97
Репин
97
Репин
99
Мерзлюк
20
Рендаков
17
Мамедов
17
Мамедов
20
Рендаков
11
Пазин
24
Мацак
24
Мацак
11
Пазин
Остались в запасе
Амкал
Коломна
80
Максим Подлужный
ПВ
51
Виталий Ушаков
ВР
Главный тренер
Виталий Панов
19
Денис Кузьмичёв
ЦП
15
Никита Лукьяненко
ПВ
Главный тренер
Александр Куранов
Остались в запасе
80
Максим Подлужный
ПВ
51
Виталий Ушаков
ВР
Остались в запасе
19
Денис Кузьмичёв
ЦП
15
Никита Лукьяненко
ПВ
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Александр Куранов
Статистика матча Амкал - Коломна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Амкал» против «Коломны», 1-й раунд кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 2024 в августа 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»