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  • «Амкал» – «Коломна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2024

«Амкал» – «Коломна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2024

1 августа 2024, 16:50
Амкал
01.08.2024, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 1 раунд
8 : 1
Завершен
Коломна
12' С. Костюков 18' В. Маврин 33' М. Пичугин 40' С. Костюков 44' С. Костюков 47' Р. Имаев 55' Д. Агекян 69' Д. Агекян
65' А. Тетёркин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкал
66
Максим Швагирев
ВР
99
Арсений Левшук
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
44
Руслан Имаев
ЦЗ
2
Владимир Оленченко
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Василий Маврин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
52
Степан Костюков
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Коломна
99
Никита Мерзлюк
ВР
5
Кадыргали Симбаев
ЦЗ
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
21
Владимир Рыбинский
ЦЗ
37
Антон Волков
ЛВ
57
Александр Кузнецов
ЛВ
7
Даниил Райхман
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
20
Александр Рендаков
ОП
55
Артём Тетёркин
ЦП
18
Герман Казаков
ЦП
Главный тренер
Александр Куранов
Амкал
51
Виталий Ушаков
ВР
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
23
Дмитрий Кузькин
ПЗ
10
Сибскана
ЦП
60
Давид Агекян
АП
80
Максим Подлужный
ПВ
19
Антон Старостин
ПВ
Коломна
97
Александр Репин
ВР
22
Рауф Новрузов
ЦЗ
8
Егор Ильяшенко
ОП
19
Денис Кузьмичёв
ЦП
24
Кирилл Мацак
ПВ
15
Никита Лукьяненко
ПВ
17
Вели Мамедов
ЦФ
4-1-1-2-2
66
Швагирев
99
Левшук
33
Скроботов
44
Имаев
2
Оленченко
5
Рябокобыленко
7
Маврин
7
Дубчак
77
Катрич
45
Пичугин
52
Костюков
3-2-2-3
99
Мерзлюк
5
Симбаев
4
Ерастов
21
Рыбинский
11
Пазин
20
Рендаков
55
Тетёркин
18
Казаков
37
Волков
57
Кузнецов
7
Райхман
33
Скроботов
98
Шурыгин
98
Шурыгин
33
Скроботов
7
Маврин
10
Сибскана
10
Сибскана
7
Маврин
44
Имаев
23
Кузькин
23
Кузькин
44
Имаев
77
Катрич
60
Агекян
60
Агекян
77
Катрич
99
Левшук
19
Старостин
19
Старостин
99
Левшук
5
Симбаев
22
Новрузов
22
Новрузов
5
Симбаев
57
Кузнецов
8
Ильяшенко
8
Ильяшенко
57
Кузнецов
99
Мерзлюк
97
Репин
97
Репин
99
Мерзлюк
20
Рендаков
17
Мамедов
17
Мамедов
20
Рендаков
11
Пазин
24
Мацак
24
Мацак
11
Пазин
Остались в запасе
Амкал
Коломна
80
Максим Подлужный
ПВ
51
Виталий Ушаков
ВР
Главный тренер
Виталий Панов
19
Денис Кузьмичёв
ЦП
15
Никита Лукьяненко
ПВ
Главный тренер
Александр Куранов
Остались в запасе
80
Максим Подлужный
ПВ
51
Виталий Ушаков
ВР
Остались в запасе
19
Денис Кузьмичёв
ЦП
15
Никита Лукьяненко
ПВ
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Александр Куранов
Статистика матча Амкал - Коломна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Амкал» против «Коломны», 1-й раунд кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 2024 в августа 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Амкал» – «Коломна»

Амкал-Коломна смотреть онлайн 1 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Коломна Амкал
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