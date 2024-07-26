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  • «Балтика» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2024

«Балтика» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2024

26 июля 2024, 18:50
Балтика
26.07.2024, пятница, 20:15
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
56' С. Пряхин
35' А. Гуренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-1-2-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
7
Маляров
5
Осипов
96
Мохаммад
55
Капленко
99
Глушков
19
Пряхин
10
Фернандес
17
Никишин
3-2-1-3-1
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
38
Захаров
17
Анисимов
10
Гыстаров
20
Мацхарашвили
7
Перченок
11
Гуренко
97
Пасевич
9
Муллин
96
Мохаммад
43
Терентьев
43
Терентьев
96
Мохаммад
5
Осипов
10
Петров
10
Петров
5
Осипов
17
Никишин
17
Саусь
17
Саусь
17
Никишин
19
Пряхин
23
Стефанович
23
Стефанович
19
Пряхин
10
Гыстаров
8
Исаев
8
Исаев
10
Гыстаров
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
Остались в запасе
Балтика
Уфа
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Балтика - Уфа
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Уфы, 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля 2024 в 20:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Уфа

«Балтика» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Уфа Балтика
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