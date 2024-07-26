26.07.2024, пятница, 20:15
Россия. Первая лига, 3 тур
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-1-2-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
7
Маляров
5
Осипов
96
Мохаммад
55
Капленко
99
Глушков
19
Пряхин
10
Фернандес
17
Никишин
3-2-1-3-1
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
38
Захаров
17
Анисимов
10
Гыстаров
20
Мацхарашвили
7
Перченок
11
Гуренко
97
Пасевич
9
Муллин
96
Мохаммад
43
Терентьев
43
Терентьев
96
Мохаммад
5
Осипов
10
Петров
10
Петров
5
Осипов
17
Никишин
17
Саусь
17
Саусь
17
Никишин
19
Пряхин
23
Стефанович
23
Стефанович
19
Пряхин
10
Гыстаров
8
Исаев
8
Исаев
10
Гыстаров
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
Остались в запасе
Балтика
Уфа
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Балтика - Уфа
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Уфы, 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля 2024 в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Уфа
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»