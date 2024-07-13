13.07.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 1 тур
Россия. Первая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-2-2-1
36
Левашов
28
Жилкин
31
Большаков
24
Коротков
3
Ботака-Иобома
13
Кайнов
21
Макаров
11
Ткачев
10
Гелоян
34
Дмитриев
21
Шевченко
3-2-2-2-1
22
Ребров
44
Чичинадзе
5
Стежко
3
Красильниченко
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
7
Антонов
18
Гурченко
18
Родионов
75
Окладников
3
Ботака-Иобома
6
Печенкин
6
Печенкин
3
Ботака-Иобома
24
Коротков
21
Бердников
21
Бердников
24
Коротков
10
Гелоян
7
Никитин
7
Никитин
10
Гелоян
11
Ткачев
9
Липовой
9
Липовой
11
Ткачев
75
Окладников
57
Кротов
57
Кротов
75
Окладников
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
8
Иванов
17
Фомин
17
Фомин
8
Иванов
Остались в запасе
Арсенал
Черноморец
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
75
Иван Будачев
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Арсенал - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча Арсенала против Черномореца, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал – Черноморец
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»