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  • Арсенал – Черноморец: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2024

Арсенал – Черноморец: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2024

13 июля 2024, 14:50
Арсенал
13.07.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
51' Д. Липовой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Черноморец
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
4-1-2-2-1
36
Левашов
28
Жилкин
31
Большаков
24
Коротков
3
Ботака-Иобома
13
Кайнов
21
Макаров
11
Ткачев
10
Гелоян
34
Дмитриев
21
Шевченко
3-2-2-2-1
22
Ребров
44
Чичинадзе
5
Стежко
3
Красильниченко
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
7
Антонов
18
Гурченко
18
Родионов
75
Окладников
3
Ботака-Иобома
6
Печенкин
6
Печенкин
3
Ботака-Иобома
24
Коротков
21
Бердников
21
Бердников
24
Коротков
10
Гелоян
7
Никитин
7
Никитин
10
Гелоян
11
Ткачев
9
Липовой
9
Липовой
11
Ткачев
75
Окладников
57
Кротов
57
Кротов
75
Окладников
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
8
Иванов
17
Фомин
17
Фомин
8
Иванов
Остались в запасе
Арсенал
Черноморец
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
75
Иван Будачев
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Арсенал - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча Арсенала против Черномореца, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал – Черноморец

Арсенал-Черноморец смотреть онлайн 13 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Арсенал
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