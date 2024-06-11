Молдавия
11.06.2024, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Украина
2' Р. Яремчук
43' В. Цыганков
49' А. Довбик
54' Г. Судаков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдавия
23
Дориан Райлеан
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
18
Серафим Кожокари
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
7
Артур Ионицэ
ЦП
8
Никита Моцпан
АП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
9
Йон Николэеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Украина
23
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
19
Николай Шапаренко
ЦП
14
Георгий Судаков
АП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Молдавия
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
6
Денис Марандичи
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
26
Михаил Платика
ЦП
19
Виктор Богачук
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
3
Дмитрий Мандриченко
АП
24
Ники Клещенко
ЛВ
16
Виктор Стина
ПВ
20
Сергей Платика
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
18
Владимир Бражко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
20
Александр Зубков
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
25
Владислав Ванат
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
3-2-1-1-2
23
Райлеан
5
Посмак
4
Бабогло
14
Крачун
2
Рябчук
22
Раца
7
Ионицэ
8
Моцпан
9
Николэеску
10
Дамашкан
4-1-1-3-1
23
Лунин
2
Конопля
22
Матвиенко
13
Забарный
16
Миколенко
6
Степаненко
19
Шапаренко
15
Цыганков
14
Судаков
10
Мудрик
9
Яремчук
5
Посмак
15
Мудрак
15
Мудрак
5
Посмак
22
Раца
19
Богачук
19
Богачук
22
Раца
10
Дамашкан
11
Каймаков
11
Каймаков
10
Дамашкан
9
Николэеску
24
Клещенко
24
Клещенко
9
Николэеску
8
Моцпан
16
Стина
16
Стина
8
Моцпан
7
Ионицэ
17
Постолачи
17
Постолачи
7
Ионицэ
16
Миколенко
17
Зинченко
17
Зинченко
16
Миколенко
6
Степаненко
18
Бражко
18
Бражко
6
Степаненко
19
Шапаренко
8
Малиновский
8
Малиновский
19
Шапаренко
10
Мудрик
20
Зубков
20
Зубков
10
Мудрик
15
Цыганков
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Молдавия
Украина
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
6
Денис Марандичи
ЦЗ
26
Михаил Платика
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
3
Дмитрий Мандриченко
АП
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
6
Денис Марандичи
ЦЗ
26
Михаил Платика
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
3
Дмитрий Мандриченко
АП
20
Сергей Платика
ЦФ
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Молдавия - Украина
2
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Молдавии против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Украина
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «PARI».