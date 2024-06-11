Смотреть прямую трансляцию матча сборной Молдавии против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Украина

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Игру будет транслировать «PARI».