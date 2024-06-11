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    • Молдавия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июня 2024

    Молдавия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июня 2024

    Молдавия
    11.06.2024, вторник, 19:00
    Товарищеские матчи. Сборные
    0 : 4
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Украина
    2' Р. Яремчук
    43' В. Цыганков
    49' А. Довбик
    54' Г. Судаков
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Молдавия
    23
    Дориан Райлеан
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    18
    Серафим Кожокари
    ЦЗ
    5
    Вячеслав Посмак
    ЦЗ
    4
    Владислав Бабогло
    ЦЗ
    14
    Артур Крачун
    ЦЗ
    22
    Вадим Раца
    ПЗ
    7
    Артур Ионицэ
    ЦП
    8
    Никита Моцпан
    АП
    10
    Виталий Дамашкан
    ЦФ
    9
    Йон Николэеску
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Клещенко
    Украина
    23
    Андрей Лунин
    ВР
    16
    Виталий Миколенко
    ЛЗ
    22
    Николай Матвиенко
    ЦЗ
    13
    Илья Забарный
    ЦЗ
    2
    Ефим Конопля
    ПЗ
    6
    Тарас Степаненко
    ОП
    19
    Николай Шапаренко
    ЦП
    14
    Георгий Судаков
    АП
    10
    Михаил Мудрик
    ЛВ
    15
    Виктор Цыганков
    ПВ
    9
    Роман Яремчук
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Молдавия
    12
    Кристиан Аврам
    ВР
    1
    Николае Чеботари
    ВР
    21
    Иоан-Цалик Ревенко
    ЛЗ
    6
    Денис Марандичи
    ЦЗ
    15
    Виктор Мудрак
    ЦЗ
    26
    Михаил Платика
    ЦП
    19
    Виктор Богачук
    ЦП
    13
    Максим Кожокару
    ЦП
    11
    Михаил Каймаков
    ЦП
    3
    Дмитрий Мандриченко
    АП
    24
    Ники Клещенко
    ЛВ
    16
    Виктор Стина
    ПВ
    20
    Сергей Платика
    ЦФ
    17
    Виргилиу Постолачи
    ЦФ
    Украина
    12
    Анатолий Трубин
    ВР
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    26
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    17
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    4
    Максим Таловеров
    ЦЗ
    3
    Александр Сваток
    ЦЗ
    21
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    24
    Александр Тымчик
    ПЗ
    18
    Владимир Бражко
    ОП
    5
    Сергей Сидорчук
    ЦП
    8
    Руслан Малиновский
    АП
    20
    Александр Зубков
    ПВ
    7
    Андрей Ярмоленко
    ПВ
    25
    Владислав Ванат
    ЦФ
    11
    Артем Довбик
    ЦФ
    3-2-1-1-2
    23
    Райлеан
    5
    Посмак
    4
    Бабогло
    14
    Крачун
    2
    Рябчук
    22
    Раца
    7
    Ионицэ
    8
    Моцпан
    9
    Николэеску
    10
    Дамашкан
    4-1-1-3-1
    23
    Лунин
    2
    Конопля
    22
    Матвиенко
    13
    Забарный
    16
    Миколенко
    6
    Степаненко
    19
    Шапаренко
    15
    Цыганков
    14
    Судаков
    10
    Мудрик
    9
    Яремчук
    5
    Посмак
    15
    Мудрак
    15
    Мудрак
    5
    Посмак
    22
    Раца
    19
    Богачук
    19
    Богачук
    22
    Раца
    10
    Дамашкан
    11
    Каймаков
    11
    Каймаков
    10
    Дамашкан
    9
    Николэеску
    24
    Клещенко
    24
    Клещенко
    9
    Николэеску
    8
    Моцпан
    16
    Стина
    16
    Стина
    8
    Моцпан
    7
    Ионицэ
    17
    Постолачи
    17
    Постолачи
    7
    Ионицэ
    16
    Миколенко
    17
    Зинченко
    17
    Зинченко
    16
    Миколенко
    6
    Степаненко
    18
    Бражко
    18
    Бражко
    6
    Степаненко
    19
    Шапаренко
    8
    Малиновский
    8
    Малиновский
    19
    Шапаренко
    10
    Мудрик
    20
    Зубков
    20
    Зубков
    10
    Мудрик
    15
    Цыганков
    7
    Ярмоленко
    7
    Ярмоленко
    15
    Цыганков
    9
    Яремчук
    11
    Довбик
    11
    Довбик
    9
    Яремчук
    Остались в запасе
    Молдавия
    Украина
    12
    Кристиан Аврам
    ВР
    1
    Николае Чеботари
    ВР
    21
    Иоан-Цалик Ревенко
    ЛЗ
    6
    Денис Марандичи
    ЦЗ
    26
    Михаил Платика
    ЦП
    13
    Максим Кожокару
    ЦП
    3
    Дмитрий Мандриченко
    АП
    20
    Сергей Платика
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Клещенко
    12
    Анатолий Трубин
    ВР
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    26
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    4
    Максим Таловеров
    ЦЗ
    3
    Александр Сваток
    ЦЗ
    21
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    24
    Александр Тымчик
    ПЗ
    5
    Сергей Сидорчук
    ЦП
    25
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Остались в запасе
    12
    Кристиан Аврам
    ВР
    1
    Николае Чеботари
    ВР
    21
    Иоан-Цалик Ревенко
    ЛЗ
    6
    Денис Марандичи
    ЦЗ
    26
    Михаил Платика
    ЦП
    13
    Максим Кожокару
    ЦП
    3
    Дмитрий Мандриченко
    АП
    20
    Сергей Платика
    ЦФ
    Остались в запасе
    12
    Анатолий Трубин
    ВР
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    26
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    4
    Максим Таловеров
    ЦЗ
    3
    Александр Сваток
    ЦЗ
    21
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    24
    Александр Тымчик
    ПЗ
    5
    Сергей Сидорчук
    ЦП
    25
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Клещенко
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Статистика матча Молдавия - Украина
    2
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    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Молдавии против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Украина

    Молдавия – Украина смотреть онлайн 11 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.06.2024 15:30
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