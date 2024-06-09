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    Франция – Канада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2024

    Франция
    09.06.2024, воскресенье, 22:15
    Товарищеские матчи. Сборные
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Канада
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Франция
    16
    Майк Меньян
    ВР
    22
    Тео Эрнандес
    ЛЗ
    4
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    17
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    5
    Жюль Кунде
    ЦЗ
    13
    Н'Голо Канте
    ОП
    6
    Эдуардо Камавинга
    ЦП
    11
    Усман Дембеле
    ПВ
    15
    Маркус Тюрам
    ЦФ
    7
    Антуан Гризманн
    ЦФ
    9
    Оливье Жиру
    ЦФ
    Главный тренер
    Дидье Дешам
    Канада
    1
    Максим Крепо
    ВР
    19
    Альфонсо Дэвис
    ЛЗ
    15
    Мойзе Бомбито
    ЦЗ
    13
    Дерек Корнелиус
    ЦЗ
    2
    Алистер Джонстон
    ПЗ
    7
    Стефен Эустакиу
    ОП
    8
    Исмаэль Коне
    ЦП
    23
    Лайам Миллар
    ЛВ
    17
    Тажон Бьюкенан
    ПВ
    9
    Кайл Ларин
    ЦФ
    20
    Джонатан Дэвид
    ЦФ
    Главный тренер
    Джесс Марш
    Франция
    23
    Альфонсе Ареоля
    ВР
    1
    Брис Самба
    ВР
    3
    Ферлан Менди
    ЛЗ
    24
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    21
    Жонатан Клосс
    ПЗ
    2
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    8
    Орельен Чуамени
    ОП
    18
    Варрен Заир-Эмери
    ОП
    14
    Адриан Рабьо
    ЦП
    19
    Юссуф Фофана
    ЦП
    20
    Кингсли Коман
    ЛВ
    25
    Брэдли Барколя
    ЛВ
    10
    Килиан Мбаппе
    ЦФ
    12
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Канада
    16
    Дейн Сент-Клер
    ВР
    26
    Кайл Хайберт
    ЦЗ
    4
    Камал Миллер
    ЦЗ
    3
    Люк Де Фужероля
    ПЗ
    22
    Ричмонд Ларея
    ПЗ
    5
    Доминик Затор
    ПЗ
    6
    Самуэль Пьетт
    ОП
    10
    Дэвид Хойлетт
    ЦП
    24
    Мэтью Шоньер
    ЦП
    21
    Джонатан Осорио
    ЦП
    14
    Якоб Шаффельбург
    ЛВ
    11
    Тео Бэйр
    ЦФ
    27
    Тани Олувасейи
    ЦФ
    25
    Чарльз-Андреас Брим
    ЦФ
    12
    Ике Угбо
    ЦФ
    4-1-1-1-3
    16
    Меньян
    22
    Эрнандес
    17
    Салиба
    5
    Кунде
    4
    Упамекано
    13
    Канте
    6
    Камавинга
    11
    Дембеле
    9
    Жиру
    7
    Гризманн
    15
    Тюрам
    4-1-1-2-2
    1
    Крепо
    2
    Джонстон
    15
    Бомбито
    13
    Корнелиус
    19
    Дэвис
    7
    Эустакиу
    8
    Коне
    17
    Бьюкенан
    23
    Миллар
    20
    Дэвид
    9
    Ларин
    22
    Эрнандес
    3
    Менди
    3
    Менди
    22
    Эрнандес
    4
    Упамекано
    24
    Конате
    24
    Конате
    4
    Упамекано
    11
    Дембеле
    20
    Коман
    20
    Коман
    11
    Дембеле
    9
    Жиру
    25
    Барколя
    25
    Барколя
    9
    Жиру
    15
    Тюрам
    10
    Мбаппе
    10
    Мбаппе
    15
    Тюрам
    7
    Гризманн
    12
    Муани
    12
    Муани
    7
    Гризманн
    19
    Дэвис
    26
    Хайберт
    26
    Хайберт
    19
    Дэвис
    13
    Корнелиус
    4
    Миллер
    4
    Миллер
    13
    Корнелиус
    2
    Джонстон
    22
    Ларея
    22
    Ларея
    2
    Джонстон
    9
    Ларин
    21
    Осорио
    21
    Осорио
    9
    Ларин
    17
    Бьюкенан
    14
    Шаффельбург
    14
    Шаффельбург
    17
    Бьюкенан
    8
    Коне
    27
    Олувасейи
    27
    Олувасейи
    8
    Коне
    Остались в запасе
    Франция
    Канада
    23
    Альфонсе Ареоля
    ВР
    1
    Брис Самба
    ВР
    21
    Жонатан Клосс
    ПЗ
    2
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    8
    Орельен Чуамени
    ОП
    18
    Варрен Заир-Эмери
    ОП
    14
    Адриан Рабьо
    ЦП
    19
    Юссуф Фофана
    ЦП
    Главный тренер
    Дидье Дешам
    16
    Дейн Сент-Клер
    ВР
    3
    Люк Де Фужероля
    ПЗ
    5
    Доминик Затор
    ПЗ
    6
    Самуэль Пьетт
    ОП
    10
    Дэвид Хойлетт
    ЦП
    24
    Мэтью Шоньер
    ЦП
    11
    Тео Бэйр
    ЦФ
    25
    Чарльз-Андреас Брим
    ЦФ
    12
    Ике Угбо
    ЦФ
    Главный тренер
    Джесс Марш
    Остались в запасе
    23
    Альфонсе Ареоля
    ВР
    1
    Брис Самба
    ВР
    21
    Жонатан Клосс
    ПЗ
    2
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    8
    Орельен Чуамени
    ОП
    18
    Варрен Заир-Эмери
    ОП
    14
    Адриан Рабьо
    ЦП
    19
    Юссуф Фофана
    ЦП
    Остались в запасе
    16
    Дейн Сент-Клер
    ВР
    3
    Люк Де Фужероля
    ПЗ
    5
    Доминик Затор
    ПЗ
    6
    Самуэль Пьетт
    ОП
    10
    Дэвид Хойлетт
    ЦП
    24
    Мэтью Шоньер
    ЦП
    11
    Тео Бэйр
    ЦФ
    25
    Чарльз-Андреас Брим
    ЦФ
    12
    Ике Угбо
    ЦФ
    Главный тренер
    Дидье Дешам
    Главный тренер
    Джесс Марш
    Статистика матча Франция - Канада
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    13
    7
    Удары в створ
    4
    0
    Владение мячом %
    52
    48
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    7
    1
    Нарушения
    18
    7
    Офсайды
    4
    2
    Количество передач
    521
    494
    Сейвы
    0
    4
    Точность передач %
    89
    89
    Удары мимо ворот
    6
    3
    Блокированные удары
    3
    4
    Удары из пределов штрафной
    10
    2
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Франции против Канады, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Канада

    Франция – Канада смотреть онлайн 9 июня

    Источник: «Бомбардир»

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    09.06.2024 17:27
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