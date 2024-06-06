Нидерланды
06.06.2024, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Матч завершен
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Канада
50' М. Депай
57' Ж. Фримпонг
63' В. Вегхорст
83' В. ван Дейк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
17
Дейли Блинд
(К) ЛЗ
3
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
12
Жереми Фримпонг
ПЗ
26
Райан Гравенберх
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
24
Йерди Схаутен
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Канада
16
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
(К) ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
23
Лайам Миллар
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
20
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Джоуи Верман
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Канада
18
Том МакГилл
ВР
1
Максим Крепо
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
5
Доминик Затор
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
24
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
27
Тани Олувасейи
ЦФ
25
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
11
Тео Бэйр
ЦФ
3-2-3-2
1
Вербрюгген
2
Гертрейда
3
де Лигт
15
ван де Вен
17
Блинд
12
Фримпонг
26
Гравенберх
8
Вейналдум
24
Схаутен
19
Бробби
10
Депай
4-1-1-2-2
16
Сент-Клер
2
Джонстон
15
Бомбито
13
Корнелиус
19
Дэвис
7
Эустакиу
8
Коне
17
Бьюкенан
23
Миллар
20
Дэвид
9
Ларин
3
де Лигт
6
де Врей
6
де Врей
3
де Лигт
17
Блинд
4
ван Дейк
4
ван Дейк
17
Блинд
26
Гравенберх
16
Верман
16
Верман
26
Гравенберх
12
Фримпонг
25
Бергвейн
25
Бергвейн
12
Фримпонг
10
Депай
18
Мален
18
Мален
10
Депай
19
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
19
Бробби
2
Джонстон
5
Затор
5
Затор
2
Джонстон
8
Коне
6
Пьетт
6
Пьетт
8
Коне
7
Эустакиу
24
Шоньер
24
Шоньер
7
Эустакиу
9
Ларин
10
Хойлетт
10
Хойлетт
9
Ларин
23
Миллар
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
23
Миллар
17
Бьюкенан
25
Брим
25
Брим
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Нидерланды
Канада
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
18
Том МакГилл
ВР
1
Максим Крепо
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
27
Тани Олувасейи
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
11
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
Остались в запасе
18
Том МакГилл
ВР
1
Максим Крепо
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
27
Тани Олувасейи
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
11
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Нидерланды - Канада
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Нидерландов против Канады, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Канада
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «PARI».