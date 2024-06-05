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    • Словакия – Сан-Марино: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2024

    Словакия – Сан-Марино: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2024

    Словакия
    05.06.2024, среда, 19:00
    Товарищеские матчи. Сборные
    4 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Сан-Марино
    8' Т. Риго
    10' Т. Суслов
    36' Л. Гараслин
    58' Д. Стрелец
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Словакия
    12
    Марек Родак
    ВР
    15
    Вернон Де Марко
    ЛЗ
    14
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    6
    Норберт Гьембер
    ЦЗ
    2
    Петер Пекарик
    ПЗ
    13
    Патрик Грошовски
    ЦП
    5
    Томас Риго
    ЦП
    11
    Ласло Бенеш
    ЦП
    17
    Лукаш Гараслин
    ЛВ
    18
    Давид Стрелец
    ЦФ
    7
    Томаш Суслов
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Сан-Марино
    6
    Данте Росси
    ЛЗ
    20
    Алессандро Този
    ЛЗ
    5
    Микеле Чеволи
    ЦЗ
    4
    Филиппо Фаббри
    ЦЗ
    17
    Алессандро Голинуччи
    ЦП
    9
    Никола Нанни
    ЦФ
    10
    Филиппо Берарди
    ЦФ
    8
    Энрико Голинуччи
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабрицио Костантини
    Словакия
    23
    Генрих Раваш
    ВР
    1
    Мартин Дубравка
    ВР
    4
    Адам Оберт
    ЦЗ
    3
    Денис Вавро
    ЦЗ
    22
    Станислав Лоботка
    ЦП
    21
    Матуш Беро
    ЦП
    16
    Якуб Кадак
    ЦП
    25
    Доминик Холлы
    ЦП
    8
    Ондрей Дуда
    АП
    20
    Давид Дуриш
    ЛВ
    10
    Любомир Тупта
    ЛВ
    10
    Роберт Полиевка
    ЛВ
    24
    Лео Сауэр
    ЛВ
    25
    Себастьян Коса
    ЦФ
    9
    Роберт Боженик
    ЦФ
    Сан-Марино
    12
    Маттео Цаволи
    ВР
    3
    Мирко Палацци
    ЦЗ
    21
    Мануэль Баттистини
    ПЗ
    13
    Симоне Франциози
    ПЗ
    21
    Микаэль Баттистини
    ЦП
    22
    Марчелло Муларони
    ЦП
    2
    Алессандро Д'Аддарио
    ЦП
    19
    Самуэль Панкотти
    ЦП
    7
    Маттео Витаиоли
    ЦФ
    4-3-1-2
    12
    Родак
    15
    Де Марко
    14
    Шкриньяр
    6
    Гьембер
    2
    Пекарик
    13
    Грошовски
    5
    Риго
    11
    Бенеш
    17
    Гараслин
    7
    Суслов
    18
    Стрелец
    4-1-3
    6
    Росси
    5
    Чеволи
    4
    Фаббри
    20
    Този
    17
    Голинуччи
    8
    Голинуччи
    10
    Берарди
    9
    Нанни
    2
    Пекарик
    4
    Оберт
    4
    Оберт
    2
    Пекарик
    5
    Риго
    25
    Холлы
    25
    Холлы
    5
    Риго
    6
    Гьембер
    20
    Дуриш
    20
    Дуриш
    6
    Гьембер
    7
    Суслов
    10
    Тупта
    10
    Тупта
    7
    Суслов
    18
    Стрелец
    10
    Полиевка
    10
    Полиевка
    18
    Стрелец
    9
    Нанни
    3
    Палацци
    3
    Палацци
    9
    Нанни
    17
    Голинуччи
    21
    Баттистини
    21
    Баттистини
    17
    Голинуччи
    8
    Голинуччи
    22
    Муларони
    22
    Муларони
    8
    Голинуччи
    4
    Фаббри
    2
    Д'Аддарио
    2
    Д'Аддарио
    4
    Фаббри
    10
    Берарди
    19
    Панкотти
    19
    Панкотти
    10
    Берарди
    Остались в запасе
    Словакия
    Сан-Марино
    23
    Генрих Раваш
    ВР
    1
    Мартин Дубравка
    ВР
    3
    Денис Вавро
    ЦЗ
    22
    Станислав Лоботка
    ЦП
    21
    Матуш Беро
    ЦП
    16
    Якуб Кадак
    ЦП
    8
    Ондрей Дуда
    АП
    24
    Лео Сауэр
    ЛВ
    25
    Себастьян Коса
    ЦФ
    9
    Роберт Боженик
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    12
    Маттео Цаволи
    ВР
    21
    Мануэль Баттистини
    ПЗ
    13
    Симоне Франциози
    ПЗ
    7
    Маттео Витаиоли
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабрицио Костантини
    Остались в запасе
    23
    Генрих Раваш
    ВР
    1
    Мартин Дубравка
    ВР
    3
    Денис Вавро
    ЦЗ
    22
    Станислав Лоботка
    ЦП
    21
    Матуш Беро
    ЦП
    16
    Якуб Кадак
    ЦП
    8
    Ондрей Дуда
    АП
    24
    Лео Сауэр
    ЛВ
    25
    Себастьян Коса
    ЦФ
    9
    Роберт Боженик
    ЦФ
    Остались в запасе
    12
    Маттео Цаволи
    ВР
    21
    Мануэль Баттистини
    ПЗ
    13
    Симоне Франциози
    ПЗ
    7
    Маттео Витаиоли
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Главный тренер
    Фабрицио Костантини
    Статистика матча Словакия - Сан-Марино
    1
    Желтые карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Словакия против Сан-Марино, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия – Сан-Марино

    Словакия – Сан-Марино смотреть онлайн 5 июня

    Источник: «Бомбардир»

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    05.06.2024 15:50
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