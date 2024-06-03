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    • Хорватия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2024

    Хорватия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2024

    Хорватия
    03.06.2024, понедельник, 20:00
    Товарищеские матчи. Сборные
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Северная Македония
    10' Л. Майер
    45' Л. Майер
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Хорватия
    14
    Иван Перишич
    ЛВ
    1
    Доминик Ливакович
    ВР
    19
    Борна Соса
    ЛЗ
    5
    Мартин Эрлич
    ЦЗ
    21
    Домагой Вида
    ЦЗ
    22
    Йосип Юранович
    ПЗ
    26
    Мартин Батурина
    ЦП
    8
    Матео Ковачич
    (К) ЦП
    7
    Ловро Майер
    ЦП
    9
    Андрей Крамарич
    ЦФ
    17
    Бруно Петкович
    ЦФ
    Главный тренер
    Златко Далич
    Северная Македония
    1
    Столе Димитриевски
    (К) ВР
    8
    Эзган Алиоски
    ЛЗ
    5
    Джоко Зайков
    ЦЗ
    3
    Стефан Ашковски
    ЦЗ
    6
    Визар Муслиу
    ЦЗ
    21
    Яни Атанасов
    ОП
    16
    Исник Алими
    ЦП
    14
    Дарко Велкоски
    ЦП
    7
    Эльйиф Эльмас
    АП
    9
    Александар Трайковски
    ЦФ
    20
    Боян Миовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Благоя Милевски
    Хорватия
    23
    Ивица Ивушич
    ВР
    12
    Недилько Лабрович
    ВР
    2
    Йосип Станишич
    ЦЗ
    6
    Йосип Шутало
    ЦЗ
    4
    Йошко Гвардиол
    ЦЗ
    3
    Марин Понграчич
    ЦЗ
    11
    Марсело Брозович
    ОП
    25
    Лука Сучич
    ЦП
    18
    Лука Иванушец
    АП
    13
    Никола Влашич
    АП
    15
    Марио Пашалич
    АП
    24
    Марко Пашалич
    ЛВ
    20
    Марко Пьяца
    ЦФ
    16
    Анте Будимир
    ЦФ
    Северная Македония
    12
    Деян Илиев
    ВР
    24
    Игор Алексовски
    ВР
    22
    Дамьян Шишковски
    ВР
    13
    Боян Димоски
    ЛЗ
    15
    Йован Манев
    ЦЗ
    4
    Никола Серафимов
    ЦЗ
    23
    Тодор Тодороски
    ПЗ
    2
    Ахмед Ильязовски
    ПЗ
    17
    Агон Элези
    ОП
    25
    Давор Здравковски
    ОП
    18
    Тихомир Костадинов
    ЦП
    19
    Милан Ристовски
    ЦП
    11
    Дарко Чурлинов
    ЛВ
    26
    Лирим Камили
    ПВ
    10
    Димитар Митровски
    ПВ
    4-3-1-2
    1
    Ливакович
    19
    Соса
    5
    Эрлич
    21
    Вида
    22
    Юранович
    26
    Батурина
    8
    Ковачич
    7
    Майер
    14
    Перишич
    17
    Петкович
    9
    Крамарич
    4-1-2-1-2
    1
    Димитриевски
    5
    Зайков
    3
    Ашковски
    6
    Муслиу
    8
    Алиоски
    21
    Атанасов
    16
    Алими
    14
    Велкоски
    7
    Эльмас
    20
    Миовски
    9
    Трайковски
    5
    Эрлич
    3
    Понграчич
    3
    Понграчич
    5
    Эрлич
    8
    Ковачич
    25
    Сучич
    25
    Сучич
    8
    Ковачич
    9
    Крамарич
    18
    Иванушец
    18
    Иванушец
    9
    Крамарич
    14
    Перишич
    20
    Пьяца
    20
    Пьяца
    14
    Перишич
    17
    Петкович
    16
    Будимир
    16
    Будимир
    17
    Петкович
    14
    Велкоски
    13
    Димоски
    13
    Димоски
    14
    Велкоски
    21
    Атанасов
    18
    Костадинов
    18
    Костадинов
    21
    Атанасов
    20
    Миовски
    19
    Ристовски
    19
    Ристовски
    20
    Миовски
    9
    Трайковски
    11
    Чурлинов
    11
    Чурлинов
    9
    Трайковски
    3
    Ашковски
    10
    Митровски
    10
    Митровски
    3
    Ашковски
    Остались в запасе
    Хорватия
    Северная Македония
    23
    Ивица Ивушич
    ВР
    12
    Недилько Лабрович
    ВР
    2
    Йосип Станишич
    ЦЗ
    6
    Йосип Шутало
    ЦЗ
    4
    Йошко Гвардиол
    ЦЗ
    11
    Марсело Брозович
    ОП
    13
    Никола Влашич
    АП
    15
    Марио Пашалич
    АП
    24
    Марко Пашалич
    ЛВ
    Главный тренер
    Златко Далич
    12
    Деян Илиев
    ВР
    24
    Игор Алексовски
    ВР
    22
    Дамьян Шишковски
    ВР
    15
    Йован Манев
    ЦЗ
    4
    Никола Серафимов
    ЦЗ
    23
    Тодор Тодороски
    ПЗ
    2
    Ахмед Ильязовски
    ПЗ
    17
    Агон Элези
    ОП
    25
    Давор Здравковски
    ОП
    26
    Лирим Камили
    ПВ
    Главный тренер
    Благоя Милевски
    Остались в запасе
    23
    Ивица Ивушич
    ВР
    12
    Недилько Лабрович
    ВР
    2
    Йосип Станишич
    ЦЗ
    6
    Йосип Шутало
    ЦЗ
    4
    Йошко Гвардиол
    ЦЗ
    11
    Марсело Брозович
    ОП
    13
    Никола Влашич
    АП
    15
    Марио Пашалич
    АП
    24
    Марко Пашалич
    ЛВ
    Остались в запасе
    12
    Деян Илиев
    ВР
    24
    Игор Алексовски
    ВР
    22
    Дамьян Шишковски
    ВР
    15
    Йован Манев
    ЦЗ
    4
    Никола Серафимов
    ЦЗ
    23
    Тодор Тодороски
    ПЗ
    2
    Ахмед Ильязовски
    ПЗ
    17
    Агон Элези
    ОП
    25
    Давор Здравковски
    ОП
    26
    Лирим Камили
    ПВ
    Главный тренер
    Златко Далич
    Главный тренер
    Благоя Милевски
    Статистика матча Хорватия - Северная Македония
    Всего ударов по воротам
    8
    10
    Удары в створ
    4
    3
    Владение мячом %
    63
    37
    Угловые удары
    5
    1
    Нарушения
    14
    17
    Офсайды
    4
    1
    Количество передач
    636
    377
    Сейвы
    3
    1
    Точность передач %
    88
    82
    Удары мимо ворот
    2
    4
    Блокированные удары
    2
    3
    Удары из пределов штрафной
    6
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    7
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Хорватия против Северной Македонии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Северная Македония

    Хорватия – Северная Македония смотреть онлайн 3 июня

    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2024 17:05
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