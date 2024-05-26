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    • «Хетафе» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    «Хетафе» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    Хетафе
    26.05.2024, воскресенье, 15:00
    Испания. Примера, 38 тур
    1 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Мальорка
    48' Г. Альварес
    90' В. Мурики
    90+3' П. Маффео
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Хетафе
    13
    Давид Сорья
    ВР
    30
    Набиль Аберден
    ЦЗ
    15
    Омар Альдрете
    ЦЗ
    4
    Гастон Альварес
    ЦЗ
    2
    Даконам Джене
    (К) ЦЗ
    5
    Луис Милья
    ЦП
    20
    Неманья Максимович
    ЦП
    9
    Оскар Родригес
    АП
    12
    Мэйсон Гринвуд
    ПВ
    7
    Хайме Мата
    ЦФ
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Мальорка
    25
    Иван Куэльяр
    ВР
    11
    Хауме Коста
    ЛЗ
    24
    Мартин Вальент
    ЦЗ
    21
    Антонио Райо
    (К) ЦЗ
    22
    Игнасио Видаль
    ПЗ
    19
    Хави Льябрес
    ЦП
    18
    Антонио Санчес
    ЦП
    10
    Серхи Дардер
    ЦП
    8
    Мануэль Морланес
    ЦП
    23
    Неманья Радоньич
    ЛВ
    9
    Абдон
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Хетафе
    40
    Djordjije Medenica
    ВР
    1
    Даниэль Фузато
    ВР
    3
    Фабрицио Ангилери
    ЛЗ
    34
    Sergio Gimeno
    ЦЗ
    18
    Хосе Анхель Кармона
    ПЗ
    11
    Карлес Аленья
    ЦП
    25
    Йеллу Сантьяго
    ЦП
    32
    Жорди Мартин
    ЛВ
    Мальорка
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    13
    Доминик Грейф
    ВР
    3
    Антонио Латорре
    ЛЗ
    15
    Пабло Маффео
    ПЗ
    20
    Джованни Гонсалес
    ПЗ
    5
    Омар Маскарель
    ОП
    12
    Саму Кошта
    ОП
    14
    Дани Родригес
    АП
    7
    Ведат Мурики
    ЦФ
    17
    Кайл Ларин
    ЦФ
    4-2-2-1
    13
    Сорья
    30
    Аберден
    4
    Альварес
    2
    Джене
    15
    Альдрете
    5
    Милья
    20
    Максимович
    9
    Родригес
    12
    Гринвуд
    7
    Мата
    4-4-1-1
    25
    Куэльяр
    22
    Видаль
    24
    Вальент
    21
    Райо
    11
    Коста
    18
    Санчес
    10
    Дардер
    8
    Морланес
    19
    Льябрес
    23
    Радоньич
    9
    Абдон
    13
    Сорья
    1
    Фузато
    1
    Фузато
    13
    Сорья
    2
    Джене
    18
    Кармона
    18
    Кармона
    2
    Джене
    9
    Родригес
    11
    Аленья
    11
    Аленья
    9
    Родригес
    19
    Льябрес
    15
    Маффео
    15
    Маффео
    19
    Льябрес
    10
    Дардер
    5
    Маскарель
    5
    Маскарель
    10
    Дардер
    18
    Санчес
    14
    Родригес
    14
    Родригес
    18
    Санчес
    9
    Абдон
    7
    Мурики
    7
    Мурики
    9
    Абдон
    23
    Радоньич
    17
    Ларин
    17
    Ларин
    23
    Радоньич
    Остались в запасе
    Хетафе
    Мальорка
    40
    Djordjije Medenica
    ВР
    3
    Фабрицио Ангилери
    ЛЗ
    34
    Sergio Gimeno
    ЦЗ
    25
    Йеллу Сантьяго
    ЦП
    32
    Жорди Мартин
    ЛВ
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    13
    Доминик Грейф
    ВР
    3
    Антонио Латорре
    ЛЗ
    20
    Джованни Гонсалес
    ПЗ
    12
    Саму Кошта
    ОП
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Остались в запасе
    40
    Djordjije Medenica
    ВР
    3
    Фабрицио Ангилери
    ЛЗ
    34
    Sergio Gimeno
    ЦЗ
    25
    Йеллу Сантьяго
    ЦП
    32
    Жорди Мартин
    ЛВ
    Остались в запасе
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    13
    Доминик Грейф
    ВР
    3
    Антонио Латорре
    ЛЗ
    20
    Джованни Гонсалес
    ПЗ
    12
    Саму Кошта
    ОП
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Статистика матча Хетафе - Мальорка
    3
    Всего ударов по воротам
    16
    9
    Удары в створ
    6
    4
    Владение мячом %
    50
    50
    Желтые карточки
    0
    3
    Угловые удары
    3
    4
    Нарушения
    12
    10
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    408
    390
    Сейвы
    2
    5
    Точность передач %
    82
    78
    Удары мимо ворот
    6
    3
    Блокированные удары
    4
    2
    Удары из пределов штрафной
    7
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    9
    2
    xG (ожидаемые голы)
    0.81
    1.43
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Мальорки», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Мальорка»

    Хетфе-Мальорка смотреть онлайн 26 мая

    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2024 13:17
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