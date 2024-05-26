Хетафе
26.05.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
1 : 2
Матч завершен
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Мальорка
48' Г. Альварес
90' В. Мурики
90+3' П. Маффео
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
30
Набиль Аберден
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
5
Луис Милья
ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
9
Оскар Родригес
АП
12
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Райо
(К) ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
18
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
23
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
40
Djordjije Medenica
ВР
1
Даниэль Фузато
ВР
3
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
34
Sergio Gimeno
ЦЗ
18
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
32
Жорди Мартин
ЛВ
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
13
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
12
Саму Кошта
ОП
14
Дани Родригес
АП
7
Ведат Мурики
ЦФ
17
Кайл Ларин
ЦФ
4-2-2-1
13
Сорья
30
Аберден
4
Альварес
2
Джене
15
Альдрете
5
Милья
20
Максимович
9
Родригес
12
Гринвуд
7
Мата
4-4-1-1
25
Куэльяр
22
Видаль
24
Вальент
21
Райо
11
Коста
18
Санчес
10
Дардер
8
Морланес
19
Льябрес
23
Радоньич
9
Абдон
13
Сорья
1
Фузато
1
Фузато
13
Сорья
2
Джене
18
Кармона
18
Кармона
2
Джене
9
Родригес
11
Аленья
11
Аленья
9
Родригес
19
Льябрес
15
Маффео
15
Маффео
19
Льябрес
10
Дардер
5
Маскарель
5
Маскарель
10
Дардер
18
Санчес
14
Родригес
14
Родригес
18
Санчес
9
Абдон
7
Мурики
7
Мурики
9
Абдон
23
Радоньич
17
Ларин
17
Ларин
23
Радоньич
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
40
Djordjije Medenica
ВР
3
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
34
Sergio Gimeno
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
32
Жорди Мартин
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Предраг Райкович
ВР
13
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
40
Djordjije Medenica
ВР
3
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
34
Sergio Gimeno
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
32
Жорди Мартин
ЛВ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
13
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Хетафе - Мальорка
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Мальорки», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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