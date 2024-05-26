Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Славия-Мозырь» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    «Славия-Мозырь» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    Славия-Мозырь
    26.05.2024, воскресенье, 19:00
    Беларусь. Высшая лига, 10 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Динамо
    32' А. Шемрук
    19' Н. Демченко
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Славия-Мозырь
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    12
    Алексей Иванов
    ЛЗ
    15
    Андрей Шемрук
    ЛЗ
    93
    Георгий Бугулов
    ЦЗ
    31
    Андрей Залеский
    ПЗ
    27
    Павел Чикида
    ПЗ
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    6
    Кристиан Дрош
    ЦП
    49
    Александр Джигеро
    ЛВ
    13
    Владислав Полоз
    ПВ
    8
    Владислав Ложкин
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Динамо
    21
    Федор Лапоухов
    ВР
    4
    Алексей Гаврилович
    ЦЗ
    3
    Максим Швецов
    ЦЗ
    8
    Александр Селява
    ОП
    7
    Артем Быков
    ЦП
    80
    Игорь Школик
    ЦП
    88
    Никита Демченко
    АП
    17
    Павел Седько
    ЛВ
    19
    Дмитрий Подстрелов
    ПВ
    81
    Трофим Мельниченко
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Славия-Мозырь
    34
    Артем Сороко
    ВР
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    88
    Кирилл Кириленко
    ЛВ
    17
    Павел Котляров
    ЛВ
    7
    Роман Грибовский
    ЦФ
    Динамо
    49
    Артем Каратай
    ВР
    27
    Матвей Михайрин
    ЛЗ
    20
    Александр Сачивко
    ЦЗ
    6
    Сергей Политевич
    ЦЗ
    11
    Глеб Жердев
    ЛВ
    9
    Павел Мелешин
    ЦФ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    14
    Раймонд Адеола
    ЦФ
    3-3-1-2-1
    1
    Козлов
    31
    Залеский
    12
    Иванов
    93
    Бугулов
    15
    Шемрук
    11
    Кузнецов
    27
    Чикида
    6
    Дрош
    49
    Джигеро
    13
    Полоз
    8
    Ложкин
    2-1-2-3-1
    21
    Лапоухов
    4
    Гаврилович
    3
    Швецов
    8
    Селява
    7
    Быков
    80
    Школик
    19
    Подстрелов
    88
    Демченко
    17
    Седько
    81
    Мельниченко
    31
    Залеский
    2
    Чиж
    2
    Чиж
    31
    Залеский
    13
    Полоз
    88
    Кириленко
    88
    Кириленко
    13
    Полоз
    15
    Шемрук
    17
    Котляров
    17
    Котляров
    15
    Шемрук
    49
    Джигеро
    7
    Грибовский
    7
    Грибовский
    49
    Джигеро
    19
    Подстрелов
    11
    Жердев
    11
    Жердев
    19
    Подстрелов
    81
    Мельниченко
    9
    Мелешин
    9
    Мелешин
    81
    Мельниченко
    17
    Седько
    14
    Адеола
    14
    Адеола
    17
    Седько
    Остались в запасе
    Славия-Мозырь
    Динамо
    34
    Артем Сороко
    ВР
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    Главный тренер
    Иван Биончик
    49
    Артем Каратай
    ВР
    27
    Матвей Михайрин
    ЛЗ
    20
    Александр Сачивко
    ЦЗ
    6
    Сергей Политевич
    ЦЗ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Остались в запасе
    34
    Артем Сороко
    ВР
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    Остались в запасе
    49
    Артем Каратай
    ВР
    27
    Матвей Михайрин
    ЛЗ
    20
    Александр Сачивко
    ЦЗ
    6
    Сергей Политевич
    ЦЗ
    10
    Владимир Хващинский
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Главный тренер
    Вадим Скрипченко
    Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо
    2
    4
    Желтые карточки
    2
    4

    Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Динамо», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Динамо»

    «Славия-Мозырь» – «Динамо» смотреть онлайн 26 мая

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2024 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+