Славия-Мозырь
26.05.2024, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 1
Матч завершен
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Динамо
32' А. Шемрук
19' Н. Демченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
11
Юлий Кузнецов
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
8
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо
21
Федор Лапоухов
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
80
Игорь Школик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
17
Павел Седько
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
81
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Славия-Мозырь
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
14
Сергей Сазончик
ОП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
7
Роман Грибовский
ЦФ
Динамо
49
Артем Каратай
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
11
Глеб Жердев
ЛВ
9
Павел Мелешин
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Козлов
31
Залеский
12
Иванов
93
Бугулов
15
Шемрук
11
Кузнецов
27
Чикида
6
Дрош
49
Джигеро
13
Полоз
8
Ложкин
2-1-2-3-1
21
Лапоухов
4
Гаврилович
3
Швецов
8
Селява
7
Быков
80
Школик
19
Подстрелов
88
Демченко
17
Седько
81
Мельниченко
31
Залеский
2
Чиж
2
Чиж
31
Залеский
13
Полоз
88
Кириленко
88
Кириленко
13
Полоз
15
Шемрук
17
Котляров
17
Котляров
15
Шемрук
49
Джигеро
7
Грибовский
7
Грибовский
49
Джигеро
19
Подстрелов
11
Жердев
11
Жердев
19
Подстрелов
81
Мельниченко
9
Мелешин
9
Мелешин
81
Мельниченко
17
Седько
14
Адеола
14
Адеола
17
Седько
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Динамо
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
14
Сергей Сазончик
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
49
Артем Каратай
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
14
Сергей Сазончик
ОП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо
2
4
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Динамо», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
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