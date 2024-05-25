Полесье
25.05.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Украина. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Матч завершен
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Шахтер
27' Педриньо (АГ)
29' L. Hernández
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Oleg Kudryk
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
30
Артем Шабанов
ЦП
37
Таллес Коста
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Luifer Hernández
ЦФ
31
Denys Ndukve
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Шахтер
48
Denys Tvardovskyi
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
25
Новатус Мироши
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
30
Marlon Gomes
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
37
Кевин
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
71
Денис Бойко
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
25
Cheche Danyil
ЦЗ
5
Никита Кравченко
ПЗ
22
Василий Грицук
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
14
Яссин Фортюн
ЦФ
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Став Лемкин
ЦЗ
55
Luka Latsabidze
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-3-2-2
1
15
Михайличенко
77
Кушниренко
44
Чоботенко
6
Танковский
30
Шабанов
37
Коста
95
Мустафаев
7
Назаренко
31
9
3-1-2-3-1
48
13
Гочолеишвили
44
Ракицкий
23
Педриньо
25
Мироши
29
Назарина
30
9
Швед
21
Бондаренко
37
Кевин
2
Траоре
6
Танковский
25
25
6
Танковский
44
Ракицкий
3
Лемкин
3
Лемкин
44
Ракицкий
21
Бондаренко
8
Крыськив
8
Крыськив
21
Бондаренко
23
Педриньо
14
Сикан
14
Сикан
23
Педриньо
Остались в запасе
Полесье
Шахтер
33
Artem Pospelov
ВР
71
Денис Бойко
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Никита Кравченко
ПЗ
22
Василий Грицук
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
14
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
31
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
55
Luka Latsabidze
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
71
Денис Бойко
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Никита Кравченко
ПЗ
22
Василий Грицук
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
14
Яссин Фортюн
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
55
Luka Latsabidze
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Полесье - Шахтер
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Шахтера», 30-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.
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