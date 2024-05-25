Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Шахтера», 30-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Шахтер»