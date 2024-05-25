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    • «Полесье» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    «Полесье» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Полесье
    25.05.2024, суббота, 15:30
    Украина. Премьер-лига, 30 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Шахтер
    27' Педриньо (АГ)
    29' L. Hernández
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Полесье
    1
    Oleg Kudryk
    ВР
    15
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    44
    Сергей Чоботенко
    ЦЗ
    77
    Богдан Кушниренко
    ЦЗ
    6
    Вячеслав Танковский
    ЦП
    30
    Артем Шабанов
    ЦП
    37
    Таллес Коста
    ЦП
    95
    Эмиль Мустафаев
    ЛВ
    7
    Александр Назаренко
    ПВ
    9
    Luifer Hernández
    ЦФ
    31
    Denys Ndukve
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Шищенко
    Шахтер
    48
    Denys Tvardovskyi
    ВР
    23
    Педриньо
    ЛЗ
    44
    Ярослав Ракицкий
    ЦЗ
    13
    Гиорги Гочолеишвили
    ПЗ
    25
    Новатус Мироши
    ОП
    29
    Егор Назарина
    ЦП
    30
    Marlon Gomes
    ЦП
    21
    Артем Бондаренко
    АП
    37
    Кевин
    ЛВ
    9
    Марьян Швед
    ПВ
    2
    Лассина Траоре
    ЦФ
    Главный тренер
    Марино Пушич
    Полесье
    33
    Artem Pospelov
    ВР
    71
    Денис Бойко
    ВР
    3
    Василий Кравец
    ЛЗ
    25
    Cheche Danyil
    ЦЗ
    5
    Никита Кравченко
    ПЗ
    22
    Василий Грицук
    АП
    28
    Филипп Будковский
    ЦФ
    14
    Яссин Фортюн
    ЦФ
    Шахтер
    31
    Дмитрий Ризнык
    ВР
    1
    Артур Рудько
    ВР
    16
    Ираклий Азарови
    ЛЗ
    3
    Став Лемкин
    ЦЗ
    55
    Luka Latsabidze
    ЦЗ
    24
    Виктор Цуканов
    ЦП
    8
    Дмитрий Крыськив
    ЦП
    14
    Даниил Сикан
    ЦФ
    3-3-2-2
    1
    15
    Михайличенко
    77
    Кушниренко
    44
    Чоботенко
    6
    Танковский
    30
    Шабанов
    37
    Коста
    95
    Мустафаев
    7
    Назаренко
    31
    9
    3-1-2-3-1
    48
    13
    Гочолеишвили
    44
    Ракицкий
    23
    Педриньо
    25
    Мироши
    29
    Назарина
    30
    9
    Швед
    21
    Бондаренко
    37
    Кевин
    2
    Траоре
    6
    Танковский
    25
    25
    6
    Танковский
    44
    Ракицкий
    3
    Лемкин
    3
    Лемкин
    44
    Ракицкий
    21
    Бондаренко
    8
    Крыськив
    8
    Крыськив
    21
    Бондаренко
    23
    Педриньо
    14
    Сикан
    14
    Сикан
    23
    Педриньо
    Остались в запасе
    Полесье
    Шахтер
    33
    Artem Pospelov
    ВР
    71
    Денис Бойко
    ВР
    3
    Василий Кравец
    ЛЗ
    5
    Никита Кравченко
    ПЗ
    22
    Василий Грицук
    АП
    28
    Филипп Будковский
    ЦФ
    14
    Яссин Фортюн
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Шищенко
    31
    Дмитрий Ризнык
    ВР
    1
    Артур Рудько
    ВР
    16
    Ираклий Азарови
    ЛЗ
    55
    Luka Latsabidze
    ЦЗ
    24
    Виктор Цуканов
    ЦП
    Главный тренер
    Марино Пушич
    Остались в запасе
    33
    Artem Pospelov
    ВР
    71
    Денис Бойко
    ВР
    3
    Василий Кравец
    ЛЗ
    5
    Никита Кравченко
    ПЗ
    22
    Василий Грицук
    АП
    28
    Филипп Будковский
    ЦФ
    14
    Яссин Фортюн
    ЦФ
    Остались в запасе
    31
    Дмитрий Ризнык
    ВР
    1
    Артур Рудько
    ВР
    16
    Ираклий Азарови
    ЛЗ
    55
    Luka Latsabidze
    ЦЗ
    24
    Виктор Цуканов
    ЦП
    Главный тренер
    Сергей Шищенко
    Главный тренер
    Марино Пушич
    Статистика матча Полесье - Шахтер
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Шахтера», 30-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье»«Шахтер»

    «Полесье» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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