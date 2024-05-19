Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Оболони», 29-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Оболонь»

Матч будет транслировать «Olimpbet».

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