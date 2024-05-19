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    • «Ворскла» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    «Ворскла» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Ворскла
    19.05.2024, воскресенье, 15:30
    Украина. Премьер-лига, 29 тур
    3 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Оболонь
    38' И. Кане
    60' Н. Ковталюк
    66' Д. Карась
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ворскла
    7
    Павел Исенко
    ВР
    29
    Андрей Бацула
    ЛЗ
    18
    Евгений Павлюк
    ЦЗ
    27
    Илья Крупский
    ПЗ
    11
    Руслан Степанюк
    ОП
    92
    Самбу Сиссоко
    ЦП
    24
    Anton Hlushchenko
    ЦП
    4
    Игорь Пердута
    ЦП
    6
    Александр Скляр
    ЦП
    50
    Ибраим Кане
    ЛВ
    22
    Николай Ковталюк
    ЦФ
    Оболонь
    13
    Артем Кичак
    ВР
    5
    Александр Осман
    ЛЗ
    2
    Данил Карась
    ЦЗ
    37
    Валерий Дубко
    ЦЗ
    14
    Александр Чернов
    ПЗ
    19
    Сергей Косовский
    ОП
    17
    Руслан Черненко
    ЦП
    11
    Максим Грисьо
    ПВ
    8
    Ростислав Тарануха
    ЦФ
    9
    Igor Medynsky
    ЦФ
    95
    Игорь Краснопир
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Иващенко
    Ворскла
    61
    Александр Домолега
    ВР
    96
    Даниил Ермолов
    ВР
    9
    Виктор Корниенко
    ЛЗ
    44
    Даниил Хрипчук
    ЦЗ
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    25
    N. Yakubu
    ЦЗ
    95
    Фелипе Родригес
    ПЗ
    38
    Артем Челядин
    ОП
    77
    Ардит Толи
    ОП
    30
    Иван Нестеренко
    АП
    33
    Сергей Мякушко
    ЛВ
    57
    Taras Halas
    ЦФ
    Оболонь
    23
    Александр Рыбка
    ВР
    34
    Артем Вовкун
    ЦЗ
    55
    Сергей Суханов
    ПЗ
    33
    Дмитрий Нагиев
    ПЗ
    4
    Тарас Мороз
    ОП
    10
    Oleh Slobodian
    ЦП
    50
    Евгений Запорожец
    ЦП
    25
    Виталий Груша
    АП
    7
    Олег Вишневский
    ЦФ
    3-1-4-1-1
    7
    Исенко
    29
    Бацула
    18
    Павлюк
    27
    Крупский
    11
    Степанюк
    92
    Сиссоко
    4
    Пердута
    6
    Скляр
    24
    50
    Кане
    22
    Ковталюк
    4-1-1-1-3
    13
    Кичак
    14
    Чернов
    2
    Карась
    37
    Дубко
    5
    Осман
    19
    Косовский
    17
    Черненко
    11
    Грисьо
    95
    Краснопир
    9
    8
    Тарануха
    92
    Сиссоко
    44
    Хрипчук
    44
    Хрипчук
    92
    Сиссоко
    22
    Ковталюк
    95
    Родригес
    95
    Родригес
    22
    Ковталюк
    6
    Скляр
    77
    Толи
    77
    Толи
    6
    Скляр
    11
    Степанюк
    33
    Мякушко
    33
    Мякушко
    11
    Степанюк
    8
    Тарануха
    55
    Суханов
    55
    Суханов
    8
    Тарануха
    9
    33
    Нагиев
    33
    Нагиев
    9
    17
    Черненко
    4
    Мороз
    4
    Мороз
    17
    Черненко
    14
    Чернов
    25
    Груша
    25
    Груша
    14
    Чернов
    19
    Косовский
    7
    Вишневский
    7
    Вишневский
    19
    Косовский
    Остались в запасе
    Ворскла
    Оболонь
    61
    Александр Домолега
    ВР
    96
    Даниил Ермолов
    ВР
    9
    Виктор Корниенко
    ЛЗ
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    25
    N. Yakubu
    ЦЗ
    38
    Артем Челядин
    ОП
    30
    Иван Нестеренко
    АП
    57
    Taras Halas
    ЦФ
    23
    Александр Рыбка
    ВР
    34
    Артем Вовкун
    ЦЗ
    10
    Oleh Slobodian
    ЦП
    50
    Евгений Запорожец
    ЦП
    Главный тренер
    Валерий Иващенко
    Остались в запасе
    61
    Александр Домолега
    ВР
    96
    Даниил Ермолов
    ВР
    9
    Виктор Корниенко
    ЛЗ
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    25
    N. Yakubu
    ЦЗ
    38
    Артем Челядин
    ОП
    30
    Иван Нестеренко
    АП
    57
    Taras Halas
    ЦФ
    Остались в запасе
    23
    Александр Рыбка
    ВР
    34
    Артем Вовкун
    ЦЗ
    10
    Oleh Slobodian
    ЦП
    50
    Евгений Запорожец
    ЦП
    Главный тренер
    Валерий Иващенко
    Статистика матча Ворскла - Оболонь
    3
    2
    Желтые карточки
    3
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Оболони», 29-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Оболонь»

    «Ворскла» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024​​​​​​​

    Источник: «Бомбардир»

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