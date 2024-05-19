Ворскла
19.05.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
3 : 1
Матч завершен
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Оболонь
38' И. Кане
60' Н. Ковталюк
66' Д. Карась
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
7
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
11
Руслан Степанюк
ОП
92
Самбу Сиссоко
ЦП
24
Anton Hlushchenko
ЦП
4
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
50
Ибраим Кане
ЛВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
19
Сергей Косовский
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
8
Ростислав Тарануха
ЦФ
9
Igor Medynsky
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Ворскла
61
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
44
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
38
Артем Челядин
ОП
77
Ардит Толи
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
57
Taras Halas
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Oleh Slobodian
ЦП
50
Евгений Запорожец
ЦП
25
Виталий Груша
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
3-1-4-1-1
7
Исенко
29
Бацула
18
Павлюк
27
Крупский
11
Степанюк
92
Сиссоко
4
Пердута
6
Скляр
24
50
Кане
22
Ковталюк
4-1-1-1-3
13
Кичак
14
Чернов
2
Карась
37
Дубко
5
Осман
19
Косовский
17
Черненко
11
Грисьо
95
Краснопир
9
8
Тарануха
92
Сиссоко
44
Хрипчук
44
Хрипчук
92
Сиссоко
22
Ковталюк
95
Родригес
95
Родригес
22
Ковталюк
6
Скляр
77
Толи
77
Толи
6
Скляр
11
Степанюк
33
Мякушко
33
Мякушко
11
Степанюк
8
Тарануха
55
Суханов
55
Суханов
8
Тарануха
9
33
Нагиев
33
Нагиев
9
17
Черненко
4
Мороз
4
Мороз
17
Черненко
14
Чернов
25
Груша
25
Груша
14
Чернов
19
Косовский
7
Вишневский
7
Вишневский
19
Косовский
Остались в запасе
Ворскла
Оболонь
61
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
57
Taras Halas
ЦФ
23
Александр Рыбка
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
10
Oleh Slobodian
ЦП
50
Евгений Запорожец
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
61
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
57
Taras Halas
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
10
Oleh Slobodian
ЦП
50
Евгений Запорожец
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Ворскла - Оболонь
3
2
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Оболони», 29-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.
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