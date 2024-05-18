Черноморец
18.05.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 33 тур
Россия. Первая лига, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
1.88
Х
3.5
П2
4.3
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Енисей
Статистика матча Черноморец - Енисей
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Енисея», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Енисей»
- Матч будет транслировать «Фонбет».