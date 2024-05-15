Реймс
15.05.2024, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
3.85
Х
3.85
П2
1.95
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Марсель
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реймс
94
Йехван Диуф
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
24
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
33
Абдулла Обид Коне
ПЗ
72
Мамаду Коне
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
17
Кеито Накамура
ЦП
7
Дзюня Ито
ЦП
15
Маршал Манетси
ЦП
22
Умар Диаките
ЦФ
Марсель
16
Фигейреду
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Самуэль Жиго
ЦЗ
6
Улиссес Гарсия
ЦЗ
44
Луис Энрике
ЛП
27
Жордан Верету
ЦП
10
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦП
23
Исмаила Сарр
ЦП
22
Папа Гуйе
ЦП
62
Микаэль Мурильо
ПП
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
4-5-1
94
Диуф
18
Акьем
24
Агбаду
5
Абдельхамид
33
Обид Коне
10
Теума
17
Накамура
7
Ито
15
Манетси
72
Коне
22
Диаките
3-5-1-1
16
Фигейреду
99
Мбемба
4
Жиго
6
Гарсия
62
Мурильо
10
Обамеянг
23
Сарр
22
Гуйе
44
Энрике
27
Верету
14
Мумбанья
Остались в запасе
Реймс
Марсель
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Реймс - Марсель
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Марселя», 32-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».