Осасуна
14.05.2024, вторник, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
- : -
Не начался
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П1
2.8
Х
2.95
П2
2.95
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Мальорка
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
28
Хорхе Эррандо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Рубен Пенья
ЛП
34
Икер Муньос
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
6
Лукас Торро
ЦП
14
Рубен Гарсия
ПП
23
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
11
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Райо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Педро
ЦП
14
Дани Родригес
ЦП
12
Саму Кошта
ЦП
7
Ведат Мурики
ЦФ
17
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
4-5-1
1
Эррера
22
Мохика
28
Эррандо
24
Катена
12
Аресо
15
Пенья
34
Муньос
19
Ибаньес
6
Торро
14
Гарсия
23
Гарсия
3-2-3-2
1
Райкович
24
Вальент
6
Копете
21
Райо
20
Гонсалес
11
Коста
18
Педро
14
Родригес
12
Кошта
17
Ларин
7
Мурики
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Осасуна - Мальорка
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Мальорки», 36-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».