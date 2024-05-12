Славия-Мозырь

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Неман», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Неман»