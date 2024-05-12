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    • «Славия» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    «Славия» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    Славия-Мозырь
    12.05.2024, воскресенье, 20:00
    Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
    0 : 1
    Идет второй тайм 84‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    100
    Х
    6.2
    П2
    1.11
    Реклама, 18+
    Неман
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Славия-Мозырь
    34
    Артем Сороко
    ВР
    15
    Андрей Шемрук
    ЛЗ
    12
    Алексей Иванов
    ЛЗ
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    31
    Андрей Залеский
    ПЗ
    27
    Павел Чикида
    ПЗ
    49
    Александр Джигеро
    ЛП
    6
    Кристиан Дрош
    ЦП
    88
    Кирилл Кириленко
    ЛВ
    13
    Владислав Полоз
    ПВ
    8
    Владислав Ложкин
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Неман
    12
    Максим Белов
    ВР
    8
    Юрий Пантя
    ЛЗ
    4
    Андрей Васильев
    ЛЗ
    55
    Алексей Лаврик
    ЦЗ
    5
    Егор Пархоменко
    ЦЗ
    33
    Сергей Карпович
    ЦЗ
    47
    Михаил Козлов
    ОП
    15
    Олег Евдокимов
    ЦП
    24
    Андрей Якимов
    ЦП
    88
    Павел Савицкий
    ЦП
    10
    Гулжигит Алыкулов
    ЛВ
    Главный тренер
    Игорь Ковалевич
    Славия-Мозырь
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    4
    Даниил Прудник
    ЦЗ
    93
    Георгий Бугулов
    ЦЗ
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    17
    Павел Котляров
    ЛВ
    59
    Николай Рябых
    ПВ
    7
    Роман Грибовский
    ЦФ
    Неман
    1
    Артур Малиевский
    ВР
    90
    Владислав Космынин
    ЦЗ
    99
    Владислав Варакса
    ОП
    23
    Руслан Лисакович
    ОП
    9
    Игорь Костров
    ЦП
    32
    Юрий Павлюковец
    ЦП
    46
    Алексей Легчилин
    ЦП
    11
    Илья Кухарчик
    ПП
    17
    Егор Зубович
    ЦФ
    3-2-2-2-1
    34
    Сороко
    31
    Залеский
    15
    Шемрук
    2
    Чиж
    12
    Иванов
    27
    Чикида
    49
    Джигеро
    6
    Дрош
    88
    Кириленко
    13
    Полоз
    8
    Ложкин
    3-3-3-1
    12
    Белов
    55
    Лаврик
    5
    Пархоменко
    33
    Карпович
    8
    Пантя
    47
    Козлов
    4
    Васильев
    15
    Евдокимов
    24
    Якимов
    88
    Савицкий
    10
    Алыкулов
    47
    Козлов
    32
    Павлюковец
    32
    Павлюковец
    47
    Козлов
    24
    Якимов
    17
    Зубович
    17
    Зубович
    24
    Якимов
    Остались в запасе
    Славия-Мозырь
    Неман
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    4
    Даниил Прудник
    ЦЗ
    93
    Георгий Бугулов
    ЦЗ
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    17
    Павел Котляров
    ЛВ
    59
    Николай Рябых
    ПВ
    7
    Роман Грибовский
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Биончик
    1
    Артур Малиевский
    ВР
    90
    Владислав Космынин
    ЦЗ
    99
    Владислав Варакса
    ОП
    23
    Руслан Лисакович
    ОП
    9
    Игорь Костров
    ЦП
    46
    Алексей Легчилин
    ЦП
    11
    Илья Кухарчик
    ПП
    Главный тренер
    Игорь Ковалевич
    Остались в запасе
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    4
    Даниил Прудник
    ЦЗ
    93
    Георгий Бугулов
    ЦЗ
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    17
    Павел Котляров
    ЛВ
    59
    Николай Рябых
    ПВ
    7
    Роман Грибовский
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Артур Малиевский
    ВР
    90
    Владислав Космынин
    ЦЗ
    99
    Владислав Варакса
    ОП
    23
    Руслан Лисакович
    ОП
    9
    Игорь Костров
    ЦП
    46
    Алексей Легчилин
    ЦП
    11
    Илья Кухарчик
    ПП
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Главный тренер
    Игорь Ковалевич
    Статистика матча Славия-Мозырь - Неман
    1
    Желтые карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Неман», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Неман»

    Славия-Мозырь – Неман смотреть онлайн 12 мая

    Источник: «Бомбардир»

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