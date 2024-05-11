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    • «Динамо» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    «Динамо» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Динамо-Брест
    11.05.2024, суббота, 21:00
    Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
    1 : 1
    Идет второй тайм 88‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    7.8
    Х
    1.16
    П2
    13
    Реклама, 18+
    Гомель
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Динамо-Брест
    16
    Михаил Козакевич
    ВР
    19
    Владислав Лях
    ЛЗ
    69
    Макс Дзиов
    ЦЗ
    33
    Артем Рахманов
    ЦЗ
    5
    Максим Касараб
    ЦЗ
    7
    Александр Свирепа
    ОП
    62
    Михаил Гордейчук
    ЦП
    23
    Эдгар Олехнович
    ЦП
    29
    Ярослав Орешкевич
    ПВ
    24
    Егор Корцов
    ПВ
    63
    Герман Барковский
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Бразевич
    Гомель
    44
    Станислав Клещук
    ВР
    72
    Илья Ращеня
    ЦЗ
    16
    Игорь Заяц
    ЦЗ
    91
    Павел Назаренко
    ПЗ
    17
    Владислав Яцкевич
    ПЗ
    54
    Фуркан Акын
    ЦП
    7
    Тимур Пухов
    АП
    77
    Абинур Нурымбет
    АП
    2
    Андрей Рылач
    ПВ
    8
    Евгений Барсуков
    ПВ
    11
    Роди Жуниор Эффаге
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    Динамо-Брест
    22
    Никита Седнёв
    ВР
    2
    Джордж Муссинга
    ЦЗ
    59
    Илья Колпачук
    ЦЗ
    77
    Илья Богданович
    ЦЗ
    9
    Егор Храленков
    ПЗ
    10
    Сергей Кисляк
    ОП
    11
    Денис Ковалевич
    ЦП
    27
    Артем Турич
    ЦП
    17
    Матвей Дуксо
    АП
    42
    Никита Бурак
    ЛВ
    8
    Джосфат Лопаго
    ЦФ
    Гомель
    1
    Александр Нечаев
    ВР
    3
    Сергей Матвейчик
    ЦЗ
    30
    Егор Трояков
    ЦЗ
    23
    Максим Дроздов
    ЦЗ
    30
    Егор Мычелкин
    ЦП
    14
    Роман Давискиба
    ЛВ
    23
    Денис Козловский
    ПВ
    27
    Кирилл Ермакович
    ЦФ
    9
    Илья Грищенко
    ЦФ
    21
    Алексей Антилевский
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    16
    Козакевич
    19
    Лях
    33
    Рахманов
    5
    Касараб
    69
    Дзиов
    7
    Свирепа
    62
    Гордейчук
    23
    Олехнович
    29
    Орешкевич
    24
    Корцов
    63
    Барковский
    4-1-3-2
    44
    Клещук
    17
    Яцкевич
    72
    Ращеня
    16
    Заяц
    91
    Назаренко
    54
    Акын
    8
    Барсуков
    77
    Нурымбет
    7
    Пухов
    11
    Эффаге
    2
    Рылач
    Остались в запасе
    Динамо-Брест
    Гомель
    22
    Никита Седнёв
    ВР
    2
    Джордж Муссинга
    ЦЗ
    59
    Илья Колпачук
    ЦЗ
    77
    Илья Богданович
    ЦЗ
    9
    Егор Храленков
    ПЗ
    10
    Сергей Кисляк
    ОП
    11
    Денис Ковалевич
    ЦП
    27
    Артем Турич
    ЦП
    17
    Матвей Дуксо
    АП
    42
    Никита Бурак
    ЛВ
    8
    Джосфат Лопаго
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Бразевич
    1
    Александр Нечаев
    ВР
    3
    Сергей Матвейчик
    ЦЗ
    30
    Егор Трояков
    ЦЗ
    23
    Максим Дроздов
    ЦЗ
    30
    Егор Мычелкин
    ЦП
    14
    Роман Давискиба
    ЛВ
    23
    Денис Козловский
    ПВ
    27
    Кирилл Ермакович
    ЦФ
    9
    Илья Грищенко
    ЦФ
    21
    Алексей Антилевский
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    Остались в запасе
    22
    Никита Седнёв
    ВР
    2
    Джордж Муссинга
    ЦЗ
    59
    Илья Колпачук
    ЦЗ
    77
    Илья Богданович
    ЦЗ
    9
    Егор Храленков
    ПЗ
    10
    Сергей Кисляк
    ОП
    11
    Денис Ковалевич
    ЦП
    27
    Артем Турич
    ЦП
    17
    Матвей Дуксо
    АП
    42
    Никита Бурак
    ЛВ
    8
    Джосфат Лопаго
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Александр Нечаев
    ВР
    3
    Сергей Матвейчик
    ЦЗ
    30
    Егор Трояков
    ЦЗ
    23
    Максим Дроздов
    ЦЗ
    30
    Егор Мычелкин
    ЦП
    14
    Роман Давискиба
    ЛВ
    23
    Денис Козловский
    ПВ
    27
    Кирилл Ермакович
    ЦФ
    9
    Илья Грищенко
    ЦФ
    21
    Алексей Антилевский
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Бразевич
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    Статистика матча Динамо-Брест - Гомель
    1
    Желтые карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Гомеля», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Гомель»

    Динамо-Гомель смотреть онлайн 11 мая

    Источник: «Бомбардир»

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