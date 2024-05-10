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    • «Алавес» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    «Алавес» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    Алавес
    10.05.2024, пятница, 22:00
    Испания. Примера, 35 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.65
    Х
    3.7
    П2
    2.08
    Реклама, 18+
    Жирона
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Алавес
    1
    Антонио Сивера
    ВР
    27
    Хави Лопес
    ЛЗ
    5
    Абдель Абкар
    ЦЗ
    14
    Науэль Теналья
    ЦЗ
    2
    Рафа Марин
    ПЗ
    20
    Джулиано Симеоне
    ЦП
    8
    Антонио Бланко
    ЦП
    22
    Карлос Висенте
    ЦП
    23
    Карлос Бенавидес
    ЦП
    18
    Хон Гуриди
    ЦП
    15
    Кике
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Жирона
    13
    Пауло Газзанига
    ВР
    3
    Мигель Гутьеррес
    ЛЗ
    5
    Давид Лопес
    ЦЗ
    17
    Дейли Блинд
    ЦЗ
    25
    Эрик Гарсия
    ПЗ
    14
    Алейкс Гарсия
    ЦП
    16
    Савио
    ЦП
    23
    Рубен
    ЦП
    8
    Виктор Цыганков
    ЦП
    21
    Янхель Эррера
    ЦП
    9
    Артем Довбик
    ЦФ
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    4-5-1
    1
    Сивера
    27
    Лопес
    5
    Абкар
    14
    Теналья
    2
    Марин
    8
    Бланко
    22
    Висенте
    23
    Бенавидес
    18
    Гуриди
    20
    Симеоне
    15
    Кике
    4-5-1
    13
    Газзанига
    25
    Гарсия
    5
    Лопес
    17
    Блинд
    3
    Гутьеррес
    14
    Гарсия
    23
    Рубен
    8
    Цыганков
    21
    Эррера
    16
    Савио
    9
    Довбик
    Остались в запасе
    Алавес
    Жирона
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    Статистика матча Алавес - Жирона
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Жироны», 35-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Жирона»

    «Алавес» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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