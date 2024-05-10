Алавес
10.05.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
3.65
Х
3.7
П2
2.08
Реклама, 18+
Жирона
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
27
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ЦЗ
2
Рафа Марин
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Карлос Висенте
ЦП
23
Карлос Бенавидес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
15
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
5
Давид Лопес
ЦЗ
17
Дейли Блинд
ЦЗ
25
Эрик Гарсия
ПЗ
14
Алейкс Гарсия
ЦП
16
Савио
ЦП
23
Рубен
ЦП
8
Виктор Цыганков
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
4-5-1
1
Сивера
27
Лопес
5
Абкар
14
Теналья
2
Марин
8
Бланко
22
Висенте
23
Бенавидес
18
Гуриди
20
Симеоне
15
Кике
4-5-1
13
Газзанига
25
Гарсия
5
Лопес
17
Блинд
3
Гутьеррес
14
Гарсия
23
Рубен
8
Цыганков
21
Эррера
16
Савио
9
Довбик
Остались в запасе
Алавес
Жирона
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Алавес - Жирона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Жироны», 35-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».