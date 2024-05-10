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    • «Витебск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    «Витебск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    Витебск
    10.05.2024, пятница, 19:00
    Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Сморгонь
    49' А. Шалашников
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Витебск
    12
    Дмитрий Харитонов
    ВР
    2
    Евгений Гулецкий
    ЛЗ
    8
    Ян Мосесов
    ЛЗ
    23
    Никита Наумов
    ЦЗ
    22
    Семён Егоров
    ЦЗ
    30
    Михаил Башилов
    ОП
    7
    Роман Лисовский
    ЦП
    55
    Дмитрий Гирс
    ПП
    9
    Руслан Теверов
    ЦФ
    10
    Карен Варданян
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Павлов
    Сморгонь
    1
    Иван Новичков
    ВР
    24
    Джонатан Джон
    ЦЗ
    72
    Микаэль Аскаров
    ЦЗ
    4
    Алексей Шалашников
    ЦЗ
    44
    Терентий Луцевич
    ЦЗ
    6
    Павел Селезнев
    ОП
    89
    Ямусса Камара
    ОП
    27
    Максим Гаевой
    ЦП
    10
    Кирилл Леонович
    ПВ
    23
    Павел Горбач
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Витебск
    1
    Дмитрий Гущенко
    ВР
    25
    Вадим Ткаченко
    ОП
    20
    Евгений Краснов
    ЦП
    13
    Максим Дробыш
    АП
    14
    Захар Червяков
    ЦФ
    15
    Владлен Аникеев
    ЦФ
    19
    Никита Вехтев
    ЦФ
    Сморгонь
    12
    Павел Охремчук
    ВР
    16
    Антон Велесюк
    ВР
    78
    Артур Тишко
    ПЗ
    77
    Максим Яблонский
    ПП
    7
    Альберт Копытич
    ПВ
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    19
    Артур Сагитов
    ЦФ
    4-1-2-2
    12
    Харитонов
    8
    Мосесов
    23
    Наумов
    22
    Егоров
    2
    Гулецкий
    30
    Башилов
    7
    Лисовский
    55
    Гирс
    10
    Варданян
    9
    Теверов
    4-2-1-1-1
    1
    Новичков
    72
    Аскаров
    4
    Шалашников
    44
    Луцевич
    24
    Джон
    6
    Селезнев
    89
    Камара
    27
    Гаевой
    10
    Леонович
    23
    Горбач
    10
    Варданян
    14
    Червяков
    14
    Червяков
    10
    Варданян
    2
    Гулецкий
    15
    Аникеев
    15
    Аникеев
    2
    Гулецкий
    72
    Аскаров
    77
    Яблонский
    77
    Яблонский
    72
    Аскаров
    23
    Горбач
    7
    Копытич
    7
    Копытич
    23
    Горбач
    10
    Леонович
    19
    Сагитов
    19
    Сагитов
    10
    Леонович
    Остались в запасе
    Витебск
    Сморгонь
    1
    Дмитрий Гущенко
    ВР
    25
    Вадим Ткаченко
    ОП
    20
    Евгений Краснов
    ЦП
    13
    Максим Дробыш
    АП
    19
    Никита Вехтев
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Павлов
    12
    Павел Охремчук
    ВР
    16
    Антон Велесюк
    ВР
    78
    Артур Тишко
    ПЗ
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Остались в запасе
    1
    Дмитрий Гущенко
    ВР
    25
    Вадим Ткаченко
    ОП
    20
    Евгений Краснов
    ЦП
    13
    Максим Дробыш
    АП
    19
    Никита Вехтев
    ЦФ
    Остались в запасе
    12
    Павел Охремчук
    ВР
    16
    Антон Велесюк
    ВР
    78
    Артур Тишко
    ПЗ
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Павлов
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Статистика матча Витебск - Сморгонь
    1
    2
    Желтые карточки
    1
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Сморгони», 8-й тур Высшей Лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Сморгонь»

    «Витебск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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