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    • «КАМАЗ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2024

    «КАМАЗ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2024

    КАМАЗ
    08.05.2024, среда, 19:00
    Россия. Первая лига, 24 тур
    1 : 1
    Идет второй тайм 89‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    6.7
    Х
    1.25
    П2
    9.5
    Реклама, 18+
    Енисей
    50' Р. Защепкин
    18' А. Ломакин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    КАМАЗ
    31
    Артур Анисимов
    ВР
    77
    Валентин Пальцев
    ЛЗ
    3
    Артем Гюрджан
    ЦЗ
    15
    Савелий Ратников
    ЦЗ
    27
    Роман Мануйлов
    ПЗ
    22
    Павел Горелов
    ОП
    97
    Дамир Таликин
    ЦП
    7
    Руслан Аюкин
    ЦП
    42
    Юрий Кириллов
    ЦП
    33
    Борис Фартуна
    АП
    10
    Роман Защепкин
    АП
    Главный тренер
    Владимир Клонцак
    Енисей
    38
    Евгений Ставер
    ВР
    80
    Вячеслав Бардыбахин
    ЛЗ
    33
    Александр Масловский
    ЛЗ
    29
    Владимир Хозин
    ЦЗ
    5
    Виталий Стежко
    ЦЗ
    21
    Егор Иванов
    ЦП
    77
    Михаил Гащенков
    ЦП
    8
    Александр Ломакин
    ЦП
    87
    Андрей Мазурин
    ЛВ
    11
    Денис Тихонов
    ЛВ
    75
    Андрей Окладников
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    КАМАЗ
    99
    Дмитрий Герасимов
    ВР
    41
    Сергей Самок
    ВР
    13
    Валерий Почивалин
    ЛЗ
    69
    Ильяс Асылов
    ЦЗ
    20
    Антон Полюткин
    ЦЗ
    43
    Дмитрий Иванов
    ЦЗ
    8
    Дмитрий Стародуб
    ПЗ
    4
    Артем Абрамов
    ПЗ
    14
    Сурхайхан Абдуллаев
    АП
    37
    Николай Ермолаев
    ПВ
    74
    Руслан Куль
    ПВ
    Енисей
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    2
    Валерий Кичин
    ЛЗ
    96
    Херман Феррейра
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    12
    Никита Раздорских
    ЦП
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    10
    Шамиль Саадуев
    АП
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    4-1-3-2
    31
    Анисимов
    77
    Пальцев
    3
    Гюрджан
    15
    Ратников
    27
    Мануйлов
    22
    Горелов
    97
    Таликин
    7
    Аюкин
    42
    Кириллов
    10
    Защепкин
    33
    Фартуна
    4-3-2-1
    38
    Ставер
    80
    Бардыбахин
    29
    Хозин
    5
    Стежко
    33
    Масловский
    21
    Иванов
    77
    Гащенков
    8
    Ломакин
    87
    Мазурин
    11
    Тихонов
    75
    Окладников
    27
    Мануйлов
    8
    Стародуб
    8
    Стародуб
    27
    Мануйлов
    42
    Кириллов
    74
    Куль
    74
    Куль
    42
    Кириллов
    33
    Масловский
    2
    Кичин
    2
    Кичин
    33
    Масловский
    87
    Мазурин
    96
    Феррейра
    96
    Феррейра
    87
    Мазурин
    77
    Гащенков
    12
    Раздорских
    12
    Раздорских
    77
    Гащенков
    Остались в запасе
    КАМАЗ
    Енисей
    99
    Дмитрий Герасимов
    ВР
    41
    Сергей Самок
    ВР
    13
    Валерий Почивалин
    ЛЗ
    69
    Ильяс Асылов
    ЦЗ
    20
    Антон Полюткин
    ЦЗ
    43
    Дмитрий Иванов
    ЦЗ
    4
    Артем Абрамов
    ПЗ
    14
    Сурхайхан Абдуллаев
    АП
    37
    Николай Ермолаев
    ПВ
    Главный тренер
    Владимир Клонцак
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    10
    Шамиль Саадуев
    АП
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Остались в запасе
    99
    Дмитрий Герасимов
    ВР
    41
    Сергей Самок
    ВР
    13
    Валерий Почивалин
    ЛЗ
    69
    Ильяс Асылов
    ЦЗ
    20
    Антон Полюткин
    ЦЗ
    43
    Дмитрий Иванов
    ЦЗ
    4
    Артем Абрамов
    ПЗ
    14
    Сурхайхан Абдуллаев
    АП
    37
    Николай Ермолаев
    ПВ
    Остались в запасе
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    10
    Шамиль Саадуев
    АП
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Клонцак
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Статистика матча КАМАЗ - Енисей
    2
    Желтые карточки
    0
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Енисея», 24-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Енисей»

    «КАМАЗ» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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