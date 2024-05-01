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    • «Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024

    «Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024

    Динамо
    01.05.2024, среда, 15:30
    Украина. Премьер-лига, 5 тур
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Верес
    40' А. Ярмоленко
    84' В. Шепелев
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Динамо
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    44
    Владислав Дубинчак
    ЛЗ
    32
    Mykhavko Taras Vasyliovych
    ЦЗ
    4
    Денис Попов
    ЦЗ
    20
    Александр Караваев
    ПЗ
    6
    Владимир Бражко
    ОП
    29
    Виталий Буяльский
    ЦП
    22
    Владислав Кабаев
    АП
    9
    Назар Волошин
    ПВ
    7
    Андрей Ярмоленко
    ПВ
    11
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    Верес
    1
    Вадим Ющишин
    ВР
    3
    Семен Вовченко
    ЦЗ
    57
    Александр Мельник
    ЦЗ
    71
    Василь Гакман
    ПЗ
    88
    Андрей Кухарук
    ЦП
    74
    Евгений Банада
    ЦП
    10
    Дмитрий Кльоц
    ЦП
    2
    Максим Смиян
    АП
    77
    Владислав Шарай
    ЛВ
    89
    Николай Гайдучик
    ЦФ
    30
    Дмитрий Шастал
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    Динамо
    51
    Валентин Моргун
    ВР
    35
    Руслан Нещерет
    ВР
    2
    Константин Вивчаренко
    ЛЗ
    34
    Александр Сирота
    ЦЗ
    23
    Навин Малиш
    ПЗ
    8
    Владимир Шепелев
    ЦП
    18
    Александр Андриевский
    ЦП
    37
    Антон Царенко
    АП
    30
    Самба Диалло
    ЛВ
    77
    Бенито
    ЛВ
    99
    Matvii Ponomarenko
    ЦФ
    Верес
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    5
    Василий Курко
    ЦЗ
    39
    Денис Балан
    ПЗ
    29
    Валерий Кучеров
    ОП
    91
    Денис Свитюха
    ЛВ
    11
    Виталий Дахновский
    ПВ
    9
    Михаил Шестаков
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    1
    Бущан
    44
    Дубинчак
    32
    4
    Попов
    20
    Караваев
    6
    Бражко
    29
    Буяльский
    9
    Волошин
    22
    Кабаев
    7
    Ярмоленко
    11
    Ванат
    3-3-2-2
    1
    Ющишин
    71
    Гакман
    57
    Мельник
    3
    Вовченко
    88
    Кухарук
    74
    Банада
    10
    Кльоц
    2
    Смиян
    77
    Шарай
    30
    Шастал
    89
    Гайдучик
    32
    34
    Сирота
    34
    Сирота
    32
    7
    Ярмоленко
    8
    Шепелев
    8
    Шепелев
    7
    Ярмоленко
    29
    Буяльский
    37
    Царенко
    37
    Царенко
    29
    Буяльский
    22
    Кабаев
    77
    Бенито
    77
    Бенито
    22
    Кабаев
    10
    Кльоц
    29
    Кучеров
    29
    Кучеров
    10
    Кльоц
    89
    Гайдучик
    91
    Свитюха
    91
    Свитюха
    89
    Гайдучик
    30
    Шастал
    11
    Дахновский
    11
    Дахновский
    30
    Шастал
    77
    Шарай
    9
    Шестаков
    9
    Шестаков
    77
    Шарай
    Остались в запасе
    Динамо
    Верес
    51
    Валентин Моргун
    ВР
    35
    Руслан Нещерет
    ВР
    2
    Константин Вивчаренко
    ЛЗ
    23
    Навин Малиш
    ПЗ
    18
    Александр Андриевский
    ЦП
    30
    Самба Диалло
    ЛВ
    99
    Matvii Ponomarenko
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    5
    Василий Курко
    ЦЗ
    39
    Денис Балан
    ПЗ
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    Остались в запасе
    51
    Валентин Моргун
    ВР
    35
    Руслан Нещерет
    ВР
    2
    Константин Вивчаренко
    ЛЗ
    23
    Навин Малиш
    ПЗ
    18
    Александр Андриевский
    ЦП
    30
    Самба Диалло
    ЛВ
    99
    Matvii Ponomarenko
    ЦФ
    Остались в запасе
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    5
    Василий Курко
    ЦЗ
    39
    Денис Балан
    ПЗ
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    Статистика матча Динамо - Верес
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Вереса», 12-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.

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    «Динамо» Киев – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.05.2024 09:37
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