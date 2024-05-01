Динамо
01.05.2024, среда, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Матч завершен
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Верес
40' А. Ярмоленко
84' В. Шепелев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Mykhavko Taras Vasyliovych
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Андрей Кухарук
ЦП
74
Евгений Банада
ЦП
10
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
30
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
37
Антон Царенко
АП
30
Самба Диалло
ЛВ
77
Бенито
ЛВ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
91
Денис Свитюха
ЛВ
11
Виталий Дахновский
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бущан
44
Дубинчак
32
4
Попов
20
Караваев
6
Бражко
29
Буяльский
9
Волошин
22
Кабаев
7
Ярмоленко
11
Ванат
3-3-2-2
1
Ющишин
71
Гакман
57
Мельник
3
Вовченко
88
Кухарук
74
Банада
10
Кльоц
2
Смиян
77
Шарай
30
Шастал
89
Гайдучик
32
34
Сирота
34
Сирота
32
7
Ярмоленко
8
Шепелев
8
Шепелев
7
Ярмоленко
29
Буяльский
37
Царенко
37
Царенко
29
Буяльский
22
Кабаев
77
Бенито
77
Бенито
22
Кабаев
10
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
10
Кльоц
89
Гайдучик
91
Свитюха
91
Свитюха
89
Гайдучик
30
Шастал
11
Дахновский
11
Дахновский
30
Шастал
77
Шарай
9
Шестаков
9
Шестаков
77
Шарай
Остались в запасе
Динамо
Верес
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Самба Диалло
ЛВ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Самба Диалло
ЛВ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо - Верес
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Вереса», 12-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».