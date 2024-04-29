Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Ворсклы», 26-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Ворскла»