Полесье
29.04.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Матч завершен
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Ворскла
80' А. Назаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Oleg Kudryk
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
30
Артем Шабанов
ЦП
37
Таллес Коста
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
14
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Ворскла
7
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
44
Даниил Хрипчук
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
38
Артем Челядин
ОП
11
Руслан Степанюк
ОП
92
Самбу Сиссоко
ЦП
4
Игорь Пердута
ЦП
50
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
71
Денис Бойко
ВР
25
Cheche Danyil
ЦЗ
5
Никита Кравченко
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
27
Oleksandr Ivanov
ЦП
22
Василий Грицук
АП
10
Иван Петряк
ЛВ
31
Denys Ndukve
ЦФ
Ворскла
61
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
77
Ардит Толи
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
24
Anton Hlushchenko
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
4-2-3-1
1
15
Михайличенко
77
Кушниренко
44
Чоботенко
29
Смоляков
30
Шабанов
37
Коста
95
Мустафаев
7
Назаренко
59
Козак
14
Фортюн
4-2-2-2
7
Исенко
27
Крупский
44
Хрипчук
18
Павлюк
29
Бацула
38
Челядин
11
Степанюк
92
Сиссоко
4
Пердута
50
Кане
33
Мякушко
37
Коста
6
Танковский
6
Танковский
37
Коста
14
Фортюн
22
Грицук
22
Грицук
14
Фортюн
59
Козак
10
Петряк
10
Петряк
59
Козак
29
Бацула
95
Родригес
95
Родригес
29
Бацула
38
Челядин
77
Толи
77
Толи
38
Челядин
Остались в запасе
Полесье
Ворскла
33
Artem Pospelov
ВР
71
Денис Бойко
ВР
25
Cheche Danyil
ЦЗ
5
Никита Кравченко
ПЗ
27
Oleksandr Ivanov
ЦП
31
Denys Ndukve
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
61
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
26
Prus Stanislav
ЦП
24
Anton Hlushchenko
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
71
Денис Бойко
ВР
25
Cheche Danyil
ЦЗ
5
Никита Кравченко
ПЗ
27
Oleksandr Ivanov
ЦП
31
Denys Ndukve
ЦФ
Остались в запасе
61
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
26
Prus Stanislav
ЦП
24
Anton Hlushchenko
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Полесье - Ворскла
2
3
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Ворсклы», 26-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
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