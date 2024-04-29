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    • «Полесье» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    «Полесье» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    Полесье
    29.04.2024, понедельник, 18:00
    Украина. Премьер-лига, 26 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ворскла
    80' А. Назаренко
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Полесье
    1
    Oleg Kudryk
    ВР
    29
    Артем Смоляков
    ЛЗ
    15
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    77
    Богдан Кушниренко
    ЦЗ
    44
    Сергей Чоботенко
    ЦЗ
    30
    Артем Шабанов
    ЦП
    37
    Таллес Коста
    ЦП
    95
    Эмиль Мустафаев
    ЛВ
    7
    Александр Назаренко
    ПВ
    59
    Артем Козак
    ПВ
    14
    Яссин Фортюн
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Шищенко
    Ворскла
    7
    Павел Исенко
    ВР
    29
    Андрей Бацула
    ЛЗ
    44
    Даниил Хрипчук
    ЦЗ
    18
    Евгений Павлюк
    ЦЗ
    27
    Илья Крупский
    ПЗ
    38
    Артем Челядин
    ОП
    11
    Руслан Степанюк
    ОП
    92
    Самбу Сиссоко
    ЦП
    4
    Игорь Пердута
    ЦП
    50
    Ибраим Кане
    ЛВ
    33
    Сергей Мякушко
    ЛВ
    Полесье
    33
    Artem Pospelov
    ВР
    71
    Денис Бойко
    ВР
    25
    Cheche Danyil
    ЦЗ
    5
    Никита Кравченко
    ПЗ
    6
    Вячеслав Танковский
    ЦП
    27
    Oleksandr Ivanov
    ЦП
    22
    Василий Грицук
    АП
    10
    Иван Петряк
    ЛВ
    31
    Denys Ndukve
    ЦФ
    Ворскла
    61
    Александр Домолега
    ВР
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    25
    N. Yakubu
    ЦЗ
    95
    Фелипе Родригес
    ПЗ
    77
    Ардит Толи
    ОП
    26
    Prus Stanislav
    ЦП
    24
    Anton Hlushchenko
    ЦП
    58
    Mykyta Odentsov
    ЦП
    30
    Иван Нестеренко
    АП
    43
    Владислав Островский
    ЦФ
    22
    Николай Ковталюк
    ЦФ
    4-2-3-1
    1
    15
    Михайличенко
    77
    Кушниренко
    44
    Чоботенко
    29
    Смоляков
    30
    Шабанов
    37
    Коста
    95
    Мустафаев
    7
    Назаренко
    59
    Козак
    14
    Фортюн
    4-2-2-2
    7
    Исенко
    27
    Крупский
    44
    Хрипчук
    18
    Павлюк
    29
    Бацула
    38
    Челядин
    11
    Степанюк
    92
    Сиссоко
    4
    Пердута
    50
    Кане
    33
    Мякушко
    37
    Коста
    6
    Танковский
    6
    Танковский
    37
    Коста
    14
    Фортюн
    22
    Грицук
    22
    Грицук
    14
    Фортюн
    59
    Козак
    10
    Петряк
    10
    Петряк
    59
    Козак
    29
    Бацула
    95
    Родригес
    95
    Родригес
    29
    Бацула
    38
    Челядин
    77
    Толи
    77
    Толи
    38
    Челядин
    Остались в запасе
    Полесье
    Ворскла
    33
    Artem Pospelov
    ВР
    71
    Денис Бойко
    ВР
    25
    Cheche Danyil
    ЦЗ
    5
    Никита Кравченко
    ПЗ
    27
    Oleksandr Ivanov
    ЦП
    31
    Denys Ndukve
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Шищенко
    61
    Александр Домолега
    ВР
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    25
    N. Yakubu
    ЦЗ
    26
    Prus Stanislav
    ЦП
    24
    Anton Hlushchenko
    ЦП
    58
    Mykyta Odentsov
    ЦП
    30
    Иван Нестеренко
    АП
    43
    Владислав Островский
    ЦФ
    22
    Николай Ковталюк
    ЦФ
    Остались в запасе
    33
    Artem Pospelov
    ВР
    71
    Денис Бойко
    ВР
    25
    Cheche Danyil
    ЦЗ
    5
    Никита Кравченко
    ПЗ
    27
    Oleksandr Ivanov
    ЦП
    31
    Denys Ndukve
    ЦФ
    Остались в запасе
    61
    Александр Домолега
    ВР
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    25
    N. Yakubu
    ЦЗ
    26
    Prus Stanislav
    ЦП
    24
    Anton Hlushchenko
    ЦП
    58
    Mykyta Odentsov
    ЦП
    30
    Иван Нестеренко
    АП
    43
    Владислав Островский
    ЦФ
    22
    Николай Ковталюк
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Шищенко
    Статистика матча Полесье - Ворскла
    2
    3
    Желтые карточки
    2
    3

    Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Ворсклы», 26-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье»«Ворскла»

    «Полесье» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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