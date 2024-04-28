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    • «КАМАЗ» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    «КАМАЗ» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    КАМАЗ
    28.04.2024, воскресенье, 17:00
    Россия. Первая лига, 30 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.8
    Х
    3.1
    П2
    2.15
    Реклама, 18+
    Акрон
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    КАМАЗ
    41
    Сергей Самок
    ВР
    13
    Валерий Почивалин
    ЛЗ
    77
    Валентин Пальцев
    ЛЗ
    3
    Артем Гюрджан
    ЦЗ
    15
    Савелий Ратников
    ЦЗ
    8
    Дмитрий Стародуб
    ПЗ
    27
    Роман Мануйлов
    ПЗ
    22
    Павел Горелов
    ОП
    97
    Дамир Таликин
    ЦП
    6
    Даниил Родин
    ЦП
    10
    Роман Защепкин
    АП
    Главный тренер
    Владимир Клонцак
    Акрон
    1
    Сергей Волков
    ВР
    20
    Боян Димоски
    ЛЗ
    26
    Неманья Анджелкович
    ЦЗ
    15
    Егор Данилкин
    ЦЗ
    27
    Иван Чудин
    ЦП
    10
    Максим Палиенко
    АП
    21
    Артур Галоян
    АП
    9
    Никита Глушков
    ЛВ
    23
    Кирилл Данилин
    ПВ
    77
    Константин Савичев
    ПВ
    11
    Андрес Понсе
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    КАМАЗ
    31
    Артур Анисимов
    ВР
    99
    Дмитрий Герасимов
    ВР
    20
    Антон Полюткин
    ЦЗ
    42
    Юрий Кириллов
    ЦП
    7
    Руслан Аюкин
    ЦП
    33
    Борис Фартуна
    АП
    24
    Сурхайхан Абдуллаев
    АП
    Акрон
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    22
    Владислав Галкин
    АП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    70
    Абу-Саид Эльдарушев
    ЦФ
    3-3-2-1
    41
    Самок
    13
    Почивалин
    3
    Гюрджан
    15
    Ратников
    77
    Пальцев
    22
    Горелов
    27
    Мануйлов
    97
    Таликин
    6
    Родин
    10
    Защепкин
    3-1-3-3
    1
    Волков
    26
    Анджелкович
    15
    Данилкин
    20
    Димоски
    27
    Чудин
    77
    Савичев
    21
    Галоян
    9
    Глушков
    11
    Понсе
    10
    Палиенко
    23
    Данилин
    Остались в запасе
    КАМАЗ
    Акрон
    31
    Артур Анисимов
    ВР
    99
    Дмитрий Герасимов
    ВР
    20
    Антон Полюткин
    ЦЗ
    42
    Юрий Кириллов
    ЦП
    7
    Руслан Аюкин
    ЦП
    33
    Борис Фартуна
    АП
    24
    Сурхайхан Абдуллаев
    АП
    Главный тренер
    Владимир Клонцак
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    22
    Владислав Галкин
    АП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    70
    Абу-Саид Эльдарушев
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Остались в запасе
    31
    Артур Анисимов
    ВР
    99
    Дмитрий Герасимов
    ВР
    20
    Антон Полюткин
    ЦЗ
    42
    Юрий Кириллов
    ЦП
    7
    Руслан Аюкин
    ЦП
    33
    Борис Фартуна
    АП
    24
    Сурхайхан Абдуллаев
    АП
    Остались в запасе
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    14
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    22
    Владислав Галкин
    АП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    70
    Абу-Саид Эльдарушев
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Клонцак
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Статистика матча КАМАЗ - Акрон
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Акрона», 30-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Акрон»

    «КАМАЗ» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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