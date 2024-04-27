ЛНЗ
27.04.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
10.5
Х
5.2
П2
1.3
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Шахтер
Статистика матча ЛНЗ - Шахтер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Шахтера», 26-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Шахтер»
- Матч будет транслировать «Pari».